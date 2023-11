A webOS 23 rendszerrel felszerelt LG SMART monitorok maximális kényelmet garantálnak. A 32SR50F és 27SR50F modelleken gyorsan és kényelmesen hozzáférhetők a különféle streaming alkalmazások, a kezdőlapon a felhasználók személyre szabott film-, sorozat-, zeneajánlásokat kaphatnak, a sportrajongók pedig ún. sportkártyákkal követhetik kedvenc csapataik eredményeit és soron következő meccseit.

Forrás: LG

Az LG szolgáltatása nem csak elmenti a felhasználó kedvenc sporteseményeit és csapatait, de értesítést is küld a közelgő mérkőzésekről, naprakész menetrendet állít össze a releváns közvetítésekről, és a csapathoz köthető statisztikákat is megjeleníti. A webOS 23 platformon elérhető az LG Mood Music funkció is, amely személyes DJ-ként a felhasználó zenei preferenciái alapján lejátszási listákat állít össze.

Az otthonról dolgozók számára kifejezetten praktikus megoldást jelentenek a SMART monitorok, mivel beépítve kínálják az LG Home Office szoftverét. A megoldással gyorsan és kényelmesen, a monitorról érhetők el olyan, a hatékony munkát segítő programok, mint a Microsoft 365 vagy a Google Calendar. Ezek a monitorok nagyban megkönnyítik a munkát azzal, hogy használatukhoz nincs szükség közvetlen számítógépes kapcsolatra – a kijelzőkre bármilyen okoseszközön megjelenített tartalom tükrözhető az AirPlay 2 és Miracast funkciókkal.

Az új monitorok ráadásul akár az okosotthon-központ szerepét is betölthetik: az LG ThinQ Home Hub megoldással a felhasználók egy felületről felületről felügyelhetik és vezérelhetik otthoni készülékeiket. A ThinQ alkalmazáson keresztül a 32SR50F és a 27SR50F képes csatlakozni különböző IoT-kompatibilis háztartási eszközökhöz, például hűtőszekrényekhez és mosógépekhez.