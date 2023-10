Idén szeptembertől a kínai gyártó négy új mini-LED szériája, köztük a zászlóshajó, 85 colos méretben is elérhető UXKQ modell, valamint a kifejezetten gamereknek tervezett, prémium E7KQ Pro QLED készüléke is kapható már itthon.

A Hisense történetének legjobb képminősége

A Hisense négy új mini-LED ULED szériában is villantott új modelleket: a zászlóshajó UXKQ (65 és 85 colos), az U8KQ, az U7KQ (55, 65 és 75 colos) és az U6KQ (55 és 65 colos) készülékek immár Magyarországon is elérhetők. A Mini-LED technológia folyamatos fejlesztésének köszönhetően a készülékek ötvenszer kisebb méretű mini-LED-izzókkal rendelkeznek, ezáltal a legapróbb részleteket is felfedik és lenyűgöző kontraszt dinamikát, illetve képminőséget kínálnak.

A mini-LED szériák összes modelljét Quantum Dot Colour funkcióval látták el, tisztább, élénkebb színeket eredményeznek, ugyanis a technológiának köszönhetően sokkal pontosabban emelik ki a három alapszínt – különösen a zöldet és a pirosat. A mini-LED készülékek Hi-View Engine funkciója biztosítja a lélegzetelállító kontrasztot, az apró zónákra osztott területek pontos fényerő szabályozásával: a processzor így következetesen, valós idejű elemzéssel optimalizálja a vizuális élményt.

A Hisense zászlóshajója, az UXKQ modell a cég legmodernebb szabadalmaztatott Hi-View Engine X funkciójával büszkélkedhet, amely

emberi agyi mintázatokat szimulál, megtanulja és elemzi az adatokat,

így a Hisense történetének legjobb képminőségét biztosítja. A készülék Mini-LED X technológiája gondoskodik az extrém részletgazdagságról: a készülék extra fényerejét és szinte már kísérteties fekete árnyalatokat kínál. A zászlóshajó modellben megtalálható Dynamic X -Display mindig garantálja a tükröződésmentes mozi élményeket és bármikor, bárhol képes igazodni a környezeti fényekhez is, tökéletes képet biztosítva.

ULED X

Forrás: Hisense

Gördülékeny játékélmény

A Hisense QLED kategóriájában is érkezett több új, prémium modell, köztük az 55, 65 vagy 75 colos E7KQ Pro, amely biztosan a gamerek kedvence lesz, ugyanis játékorientált készülék.

Az ultraprecíz VRR (48Hz-144Hz adaptív frissítési frekvencia) és az automatikus alacsony bemeneti jel késleltetés mód (ALLM) 144 Hz-en egyesülnek a zökkenőmentes játékélmény érdekében, és szakadásmentes mozgást produkálnak a képernyőn. A készülékbe épített HDMI 2.1 hatalmas előrelépést jelent a szórakoztató technológia területén, mert a tévében rejlő teljes potenciál kiaknázható jobb sávszélességgel és akár 240 képkocka/mp-es frissítési sebességgel. Az AMD Freesync Premium technológia garantálja a gördülékeny játékélményt azáltal, hogy mesterségesen növeli a frissítési gyakoriságot, így még extrém esetekben is kiküszöböli a késleltetést és folyamatos játékot biztosít.