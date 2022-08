A Sziget Fesztivál – a Nimi Collectibles Inc.-kel közösen létrehozza – a SzigetVibes NFT klubot. A „Gyűjts emlékeket, ne tárgyakat!” mottó mentén a SzigetVibes NFT-k lehetővé teszik, hogy gyűjtőik a 2022-es fesztiválon kiállított, a Sziget változatos képi világára jellemző műalkotások és a helyszínen készült fotók digitális változataiból egyedi élményeiket tükröző gyűjteményeket állítsanak össze.

Elsőként a Sziget vendégei két korábbi fesztivál ikonikus műalkotásainak NFT verzióját kezdhetik ingyenesen gyűjteni – a „LoveHands” és „Rain Grove” műveket –, így szerezve SzigetVibes NFT klub tagságot.

Az NFT a képekhez, az animációkhoz, a videókhoz vagy a hangfájlokhoz kapcsolt kódsor, mely az eredetiség igazolására szolgál a blockchain hálózatokon.

Az NFT-k digitális gyűjtőcikként és tagsági igazolásként is funkcionálnak. A SzigetVibes NFT-k tulajdonosai gyűjthetik, megoszthatják és akár kereskedhetnek is NFT-ikkel a legnagyobb NFT platformokon, mint például az Opensea. A közhiedelemmel ellentétben egy NFT tulajdonlásához nem kell crypto szakértőnek lenni, csupán egy blockhain wallet appra van szükség; vagy NFT-t akár sima online bankkártyás vásárlással is be lehet szerezni.

Az új SzigetVibes NFT olyan különleges jogokkal ruházhatja fel a tulajdonosokat a jövőben, mint például egy életre szóló VIP belépő a Szigetre, egyedi backstage túrák a fesztivál színpadainál, illetve számos további kedvezmény, egyedi szolgáltatás kapcsolódhat hozzá. Tervek szerint a SzigetVibes NFT-k kiadásának második körére az ősz folyamán kerülhet sor, amikor már a 2022-es Sziget egyedi hangulatát és ikonikus emlékeit megörökítő, élőben a Szigeten készült egyedi műalkotások is bekerülnek a gyűjteménybe.

A SzigetVibes NFT klub létrehozásában a Sziget Szervezőiroda partnere, a Nimi Collectibles Inc. kulturális intézményekkel működik együtt, például fesztiválokkal, múzeumokkal és ezen intézmények meglévő vagy új műalkotásaiból állít ki és értékesít hitelesített digitális másolatokat non-fungible tokenek (NFT-k) formájában. A Nimi egyedi és innovatív megoldásokat kínál a fenntarthatósági kihívásokra, amelyekkel a kulturális intézmények szembenéznek, ezt az intézmények értékesítési stratégiájuk és elköteleződési célkitűzéseik összekötése által valósítja meg.

Az első körben ingyenes NFT-k eléréséhez további információkat itt találhatunk.