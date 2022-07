A haladó felhasználók és a testre szabás kedvelői egyaránt az egyik, hanem „a” legjobb launchernek tartják a Novát. Minapi hír szerint azonban a Nova Launcher-t és a hozzá tartozó alkalmazást, a Sesame Universal Search-et felvásárolta a Branch, egy szoftveres elemzésekkel foglalkozó vállalat.

(Különösen lehangoló ezt most megtudni, mikor ettől függetlenül, pár napja az is kiderült, a Nova kitűnő versenytársával, a Lawnchair launcherrel is bajok vannak: az alkalmazás volt fejlesztői bizonyítékokat tettek közzé, hogy a Google Pixel Launcherének kódjait „használták” fel.)

Kevin Barry, a Nova Launcher vezetője elmondta, hogy a Branch megvásárolta a két alkalmazást, és új csapatot állított fel. A Branch, az új tulajdonos fő tevékenysége, hogy az alkalmazások fejlesztőinek platformot nyújt munkájuk mély linkjeinek kezeléséhez és elemzéséhez. Technológiáját 2014 óta több mint 100 ezer alkalmazásba integrálták, köztük olyan vállalatokéba, mint az Adobe, a BuzzFeed és a Yelp.

Barry kissé lehangolóan úgy fogalmazott, hogy a Branchnek nagyjából annyira van szüksége a Nova Launcherre, mint a Google-nek a Pixel készülékekre. De megnyugtatta a felhasználókat, hogy

a régi csapat továbbra is teljes mértékben a kezében tartja az irányítást a Nova és a Sesame Search fejlesztésében.

A csapat pedig azt ígéri, hogy a Nova nem fog szokványos Android-indítóprogrammá válni, előfizetésekre buzdító opciókkal, tolakodó nyomkövetéssel és hirdetésekkel, hogy a Nova Launcher Prime változatában továbbra is egyszeri vásárlással lehet majd feloldani az összes fejlett funkciót. Ráadásul az új Branch-képes funkciók többsége teljesen opcionális lenne.

A felhasználók érthető módon aggódhatnak amiatt, hogy a Branch a Nova felhasználóinak adatait begyűjtötte, köszönhetően az alkalmazás által kapott magas hozzáférési szintnek és rendszerjogosultságoknak. A Nova bejelentése megpróbálja eloszlatni ezeket a félelmeket és a Redditen sokasodó aggodalmakat.

Sajnos csakugyan nem egy példát láttunk már arra, hogy a hatalmi pozícióba kerülő új tulajdonos erőszakosan új – általában rosszabb – irányba tereli a fejlesztéseket.

Miközben a közösség még mindig azon töpreng, hogy mit kezdjen az üzlettel, a Nova Launcher legújabb béta frissítése már ki is jött, és többek között néhány Branch-hez kapcsolódó funkciót is tartalmaz.

A megújult app külsőre korszerűbb, látványosabb formát mutat. Mindazonáltal aki nem akarja veszélyeztetni telefonja működőképességét, nem telepít semmilyen bétát – köztük Novát sem – a készülékére. Érdemes kivárni a hivatalos verziót és figyelni a szakmai fórumok visszhangjára.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)