A program segítséget nyújt azoknak, akik saját ütemükben, online szeretnének új digitális készségeket elsajátítani minden előzetes tudás vagy ismeret nélkül.



A Hello IT! for Women nemzetközi képzési program, az INCO Academy – Work in Tech része, amely 9 500 embernek segít szerte Európában magasabb szintű digitális tudás megszerzésében a Google.org támogatásával. A program magyarországi partnere a Green Fox Academy, amely nemcsak mentorként segíti a résztvevőket a tanulásban, de kiegészítésként személyes készségeket fejlesztő tréninget és elhelyezkedést támogató workshopot is szervez. Tavaly 300 nő juthatott ingyenes képzéshez az együttműködésnek köszönhetően, idén pedig 430-an vehetnek részt a programban.



A program azoknak a nőknek ajánlott, akik digitális alapokra szeretnék helyezni vállalkozásukat, az IT szektorban keresnek karrierlehetőséget vagy stabil tudásra szeretnék építeni további IT tanulmányaikat.



A képzést bárki elvégezheti, előképzettség nem szükséges hozzá és felső korhatár sincs. Egyedül középszintű angol nyelvtudásra van szükség a tananyag feldolgozásához. A tananyagról, az oktatás módszeréről és a jelentkezésről részletes információ a Green Fox Academy oldalán érhető el.



A Hello IT! For Women teljes egészében online zajlik. A Google szakemberei által összeállított tananyag a Coursera.org oldalon érhető el, a Green Fox Academy által biztosított mentorálás és készségfejlesztő tréningek online formájának köszönhetően pedig bárki, bárhonnan be tud kapcsolódni. A program elvégzése részidőben, rugalmasan történik, mindenki saját tempójában végezheti el 2-3 hónap alatt. A program öt modulja olyan területeket érint, mint a technikai támogatás, a rendszerüzemeltetés, a hálózatok, az IT biztonság és az operációs rendszerek.



A modulok teljesítése után a résztvevők a Google nemzetközileg elismert tanúsítványával zárják a kurzust. A cél az egyenlő hozzáférés biztosítása a jövőbiztos iparágakban, ezért

a Hello IT! For Women program kifejezetten nőknek szól.„A tehetség egyenlően oszlik meg a társadalomban, a lehetőségek azonban sajnos nem – legalábbis egyelőre. Éppen ezért dolgozunk együtt olyan helyi szervezetekkel, mint a Green Fox Academy, hogy a digitális készségek terén Európa-szerte felszámoljuk ezt a szakadékot. 2021-ben több száz nőnek segítettünk abban, hogy megtegyék az első lépéseket az informatikai karrier felé. Idén pedig a Google.org-nak köszönhetően büszkén folytathatjuk tovább munkánkat. Célunk, hogy biztosítsuk a magyar nők és az általuk támogatott közösségek számára a digitális ismeretekhez, képzésekhez és hálózatokhoz való hozzáférést és lehetővé tegyük a felgyorsuló digitális gazdaságunkban való sikeres karrierépítést” – mondta Van Anh Dam, az INCO vezetője.



„Napjainkban az IT ismeretek elsajátítása az egyik legjobb befektetés a nők számára. A Hello IT! for Women program olyan stabil alapokat biztosít a résztvevőknek, melyek jelentősen hozzájárulnak céljaik megvalósításához. Az első évben végzettek fele úgy nyilatkozott, hogy a tanulás nagy hatással volt karrierjükre. A Green Fox Academy alapítása óta nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél több nő számára teremtsük meg a digitális

gazdaságba való bekapcsolódás lehetőségét, éppen ezért boldogok vagyunk, hogy olyan partnerekkel dolgozhatunk együtt, mint a Google.org és az INCO” – tette hozzá Anita Fachs, a Green Fox Academy magyarországi vezetője.



„A Hello IT! For Women fontos része a Google munkájának. Magyarországon immár több mint 100 000 embert segítettünk abban, hogy digitális készségeik fejlesztésével vállalkozásuk növekedjen, karrierjükben előrelépjenek vagy állást találjanak. A Google.org támogatásával, a Green Fox Academy-vel és az INCO Academy-vel közösen pedig idén is azért dolgozunk, hogy gyorsabb ritmusban fejlődjön és mindenki számára egyformán nyitottá váljon a digitális világ” – mondta Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője.