Égbekiáltó lódításaikat körmönfontnak szánt, de szintén könnyen leleplezhető fals állításokkal igyekeznek hitelesíteni. A fogyasztóvédelem a többszörösen szabálysértő tartalmak kiszűrése mellett rendszeres tájékoztatással inti éberségre a vásárlókat.

Netes böngészés során vagy az e-mail fiókunkba érkezett levélből továbblapozva gyakran köthetünk ki olyan termékajánlatoknál, amelyek tényleg túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Az azonnali állapotjavulással, fiatalodással ámító honlapokat már magáért az alapállításért is érdemes erős fenntartásokkal kezelni.

Az indokolt gyanúra további okot ad, ha rossz magyarsággal írt, nyelvtani hibáktól hemzsegő szövegeket találunk az oldalon. Sok magyarnak tűnő webáruház mögött külföldi vállalkozás áll, amelyik az eredeti változatból fordítóprogrammal eszkábálja össze a hazai vevők megrövidítésére szolgáló felületet. Pedig önmagában az is szabálytalan, ha a kereskedő a cégadatok közlésének hiányában nem azonosítható be, vagy panasz esetén utólag sem lelhető fel, érhető el, mert kapcsolatként mindössze egy e-mail cím, kizárólag egyoldalú kommunikációra alkalmas űrlap szerepel a honlapon. Az eladások felpörgetése érdekében a hitvány, hasztalan portékát akciós vételnek állítják be, rendelés esetén nagy értékű ajándékkal kábítanak. A fogyasztókat gyakran csak az adott napon, órában, a visszaszámlálóval jelzett módon rohamosan apadó készlet erejéig érvényes kedvezménnyel ugratják bele az impulzusvásárlásba.

Az ITM Internet Laboratóriuma által legutóbb ellenőrzött oldal egy kitalált magyar professzor szellemi termékeként az összes keringési problémára „is” gyógyírt jelentő tapaszt tukmált. A szinte minden létező szabályt megszegő felület az érelmeszesedés megszüntetésével, az erek 28 nap alatti megtisztításával szédített. A tapasz használatával a toxinok még ennél is sokkal gyorsabban, mindössze 8 percen belül kiürülnek a szervezetből – állította az oldal.

Az üzemeltető több sztenderd eszközzel élt a meggyőzés érdekében, a fiktív tudós szaktekintélyén túl nem létező egészségügyi szervezetek támogatását vetette latba. Aki rendelt, újabb több ezer forintért „meglepetés terméket” is kérhetett. Megtévesztésnek minősül, hogy a luxusóra, ékszer, modern kezelés, egészségügyi vagy márkás háztartási készülék reményében elcsábulók a próbavásárlás tapasztalatai szerint csak még egy adag tapaszt kaptak.

Az ügyeskedők cinizmusukra jellemzően egyebek mellett azzal érvelnek az árujuk mellett, hogy „a reklámozott pasztillák nem működnek”. Arcátlanságukat azzal a bátorítással tetézik, hogy az általuk kínált csodaszer használata mellett testmozgásra vagy diétára semmi szükség. A feltaláló nevében megfogalmazott ajánlást szappanoperaszerű betét színesíti arról, hogy a saját felesége megmentése vezette a forradalmi módszer kiötléséhez. Új szintre emeli a fiktív kommentelők unásig ismert gyakorlatát, hogy a – csak keresztnévvel rendelkező – hozzászólók időnként egymással is szóba elegyednek. A tipikus minta szerint egyikük óvatos kétségeit jelzi, amelyeket a tapasz mellett hitet téve oszlat el a másik.

„Az internetet vásárlásra is használók aránya az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt Magyarországon 2016 óta. A járványhelyzetben megélénkült e-kereskedelem tavaly novemberben és decemberben is minden korábbit felülmúló havi csúcsot produkált. A tisztességes vállalkozások mellett így megúszhatatlanul feltűnnek a trükközők is. A gyors gyógyulással, örök egészséggel házalók gyakorlata különösen visszatetsző, mert az emberek félelmeire, olykor reményvesztettségére bazíroz. Ráadásul veszélyes lehet, mert ha a termék maga ártalmatlan is, aki állítólagos hasznai miatt a rendes orvosi vizsgálat és ellátás helyett választja azt, a további egészségromlást, akár súlyos szövődményekhez vezető betegség késői felismerését kockáztatja” – hangsúlyozta Keszthelyi Nikoletta.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára hozzátette: „A hatóság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt járt el a tapaszos vállalkozással szemben. A honlap másik huszonnyolc webáruház társaságában már megtalálható a jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon, a csodát ígérő termékek menüpont alatt. Csak tavaly közel másfélmillió forint értékben szabtunk ki bírságot efféle szabályszegések, visszaélések miatt. Idén májustól tovább erősödnek az online fogyasztói jogok, tavasszal a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos szigorúbb uniós rendelkezések lépnek életbe, amelyek többek között tiltják a fiktív kommenteket.”