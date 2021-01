Utolsó fotóján még boldogan sétált, pillanatokkal később barátnője szeme láttára halt szörnyet

A zambiai Roy George Tinashe Dikinyay 2021 első napján látogatott el a csodás helyre, ahol a tragédia előtt másodpercekkel még egy fotó is készült róla. Ezen még a szikla szélén sétál.

Egy nő sikolyára figyeltünk fel, aki elmondta, hogy a barátja megcsúszott és a mélye zuhant.

– idéz egy másik turistát a DailyStar alapján a Bors.

Ezután értesítették a hatóságokat, akik 24 órával a baleset után találták rá a férfi holttestére.

This was the last picture of the Tourist who slipped and fell into the Victoria Falls Danger Zone. pic.twitter.com/QFvk5ZsCex

— Wellence Mujuru (@WellenceMujuru) January 3, 2021