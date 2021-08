Tündériek! Így nyaral családjával George Clooney

A koronavírus miatt a Clooney házaspár már 2019 óra nem járt a Comói-tónál, azonban a napokban visszatértek kedvenc nyaralóhelyükre, hogy pihenhessenek és a gyerekeiknek szenteljék minden idejüket.

A színésznek és ügyvéd feleségének, Amalnak 2017. júniusában születtek meg az ikrei, Ella és Alexander.

The Clooney family out and about on the lake by their home in Italy yesterday: https://t.co/W0LiEeO1XJ#GeorgeClooney #Clooney pic.twitter.com/gKvJPWYZPx

— George Clooney (@ClooneysOpenHse) July 30, 2021