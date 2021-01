Ritka koronavírus tünetet észlelt gyermekén egy édesanya

Egy édesanya arról számolt be, hogy 11 éves fia novemberben elkapta a koronavírust, majd ritka tünet jelentkezett nála. A kis Joshua lábujjai megduzzadtak és viszketni kezdtek, olyan kínokat élt át, hogy járni sem tudott és átsírta az éjszakákat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Mióta a Facebook-oldalamon közzétettem a dolgot, többen is írtak, hogy ők is tapasztaltak hasonló tünetet. Egy kislánynak pontosan ugyanazok a tünetei, mint Joshuanak. Először a talpa kezdett viszketni, krémmel kentük, majd átterjedt a lábujjaira is és semmi sem segített„ – idézi az édesanyát a Daily Star nyomán a Ripost.

Covid toes: Mum's stark warning to parents after son's rare and painful symptom https://t.co/RbOR7v1WYz — Daily Star (@dailystar) December 31, 2020

Édesanya elmondta, fia akkora fájdalmat élt át, hogy nem bírta ki könnyek nélkül.

„Nehéz látni gyermekedet, akinek fáj valami, és öt-hat éjszakát átsír álmatlanul – mondta Louis, aki végül kórházba vitte fiát, és most két hónappal később végre kicsit javult a fiú lába, de még mindig előfordul a szokatlan tünet.