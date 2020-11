Milyen személyiségtípusba tartozik az ágyban? Így dobja fel a szexuális életét!

Minden pár saját szex-személyiségjegyekkel rendelkezik, ami meghatározza, mi és hogyan történik az ágyban.

Ahogy minden egyes ember valamilyen személyiség-típusba sorolható, úgy osztályozhatóak hasonlóképp a párok is. Ha pedig tudjuk, milyen kapcsolatban vagyunk, könnyen a hasznunkra fordíthatjuk – azaz a szexuális személyiségjegyeink alapján javíthatunk azon, ami az ágyban történik.

Tracey Cox szexológus a Daily Mail Australiának vázolta fel az alapvető kapcsolattípusokat – szúrta ki a Bors.

SZEX-SZEMÉLYISÉGJEGYEK

1. Távolságtartó pár

Egy lábbal még a kapcsolatban, másikkal pedig kint belőle – ismerjük ezt a típust, ismerjük ezt a kapcsolatot. Nincs igazi elköteleződés, és ez a szexben is megmutatkozik. Ha nem intimitásra vágyik, csak egy kis lepedőgyűrésre, akkor nincs gond, máskülönben azonban…

Tipp: Ilyenkor a legkönnyebb elmerülni valamilyen fantáziavilágba szex közben – de ne tegye! Beszéljen a partneréhez, vonja be, válasszon olyan pozíciót, amely során egymás szemébe néznek – javasolja a szakember.

2. Túlságosan kötődő pár

Az előző ellentéte. Mind ismerünk olyan párokat, akiknek szinte el is tűntek a személyes karakterjegyeik: mindenről egy a véleményük, mindenhez ugyanúgy nyúlnak, teljesen – és túlságosan – egybeforrtak.

Mivel az ilyen párok végletes harmóniára és békére törekednek, hiányzik a szexuális életükből is a feszültség – így egy idő után a szex egyszerűen unalomba fullad.

Tipp: Mivel az összes pártípus közül itt esik el először a nemiség, ezért helyezzenek erre nagyobb hangsúlyt! Szexeljenek rendszeresen, és a szóló örömszerzésről se feledkezzenek meg!

3. Társcentrikus pár

Hasonló a helyzet, mint a túlságosan kötődő pár esetében, bár egészségesebb a kapcsolat. Ezeknél a pároknál halljuk a legtöbbször az „egymásnak lettünk teremtve” és „tudtam, hogy egyszer találkozom a lelki társammal” kijelentéseket.

Ebben a kapcsolatban a barátság fontosabb összetevő, mit a szex, de ha ez nem okoz gondot a párnál, akkor igen sokáig kitarthatnak egymás mellett.

Tipp: Próbáljon ki radikálisabb dolgokat az ágyban, amitől nem barátként tekint a társára: szexjátékszerek, szerepjátékok, szexuális fantáziák megosztása – jöhet bármi!

4. Praktikus pár

Mint azt a neve is mutatja – elemzi Tracey Cox szexológus – az ilyen párok gyakorlati okokból jöttek össze, és nem az érzelmek, hanem valamilyen elköteleződés vagy praktikum határozza meg a kapcsolatukat. Azonban – mint arra már több tanulmány rámutatott – az elköteleződés komoly összetevője egy hosszútávú kapcsolatnak.

Tipp: Lazítson egy kicsit! A gyakorlatias párok nehezen engedik el magukat, és nehezen engedik el a gyeplőt az ágyban is – pedig erre nagy szükség lenne!

5. Szenvedélyes pár

Ők azok a párok, akiket a romantikus filmekben láthatunk – és néha a való életben is. Jellemzően az ellentéteik vonzzák egymást, hevesek, dinamikusak – azonban amilyen nagy lánggal él a kezdeti időben a kapcsolatuk, olyan gyorsan ki is ég.

A szex? Sok és fantasztikus!

Tipp: Noha kezdetben minden tökéletes, és szavak nélkül is megértik egymást az ágyban, ne elégedjen meg ennyivel! Beszélgessenek arról, mit élveznek, mire vágynak – így hosszabb távon is megmaradhat a kezdeti, intenzív lángolás!

6. Egészséges pár

Törekedjen egyensúlyra: tartsa meg a kapcsolatban is az egyéniségét, ugyanakkor egymás felé is közelítsenek, egymásra is támaszkodjanak – ez az egészséges kapcsolat titka. Egyszerűen mondva: törődjenek önmagukkal és egymással is – egészséges mértékben!

A szex az ilyen kapcsolatban – mivel mindent megbeszélnek, folyamatosan fejlődnek – nagyszerű lehet, még ha nem is olyan lángoló, mint egy szenvedélyes párnál.

Tipp: A legboldogabb pároknál is ellaposodhat a szex. Készüljön fel rá, hogy ez megtörténhet, és harcoljon ellene! Legyen nyitott arra, hogy folyamatosan új dolgokat próbáljanak ki!

Borítókép: illusztráció