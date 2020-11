Lebukott az Év Tanára, miután csókolózott egyik nyolcadikos diákjával

Matthew Nessert korábban az Év Tanárának választották New Orleansban, ám most örülhet annak, hogy nem került börtönbe.

A NOLA.com szerint Nesser beismerte bűnösségét, és akár hétéves börtönbüntetést is kaphatott volna az illetéktelen viselkedéséért és azért, mert foglalkozása közben veszélyeztetett egy fiatalkorút. Végül azonban egy alku keretében megúszta a letöltendő börtönt és három évre próbára bocsátották. Ezenkívül a tanári engedélyét bevonják és tanácsadásra kell járnia, ám miután lejár a büntetése, a nyilvántartásban már nem fog szerepelni a vétsége – írja a Bors.

Nessert egyébként 14 éves áldozata buktatta le, aki édesanyjának mesélte el, hogy a férfi több alkalommal is szájon csókolta, egyszer akkor, amikor csak kettesben voltak a tanteremben.

A tanár állítólag szerelmet is vallott a kislánynak és többször is megmasszírozta a hátát, valamint azt ígérte neki, hogy ha idősebb lesz, „hivatalosan” is egy pár lehetnek, ám addig titokban kell tartani kapcsolatukat.