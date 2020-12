Furcsa módszer! Az anya tetováltatta egyik ikrét, hogy ne keverjék össze őket

Adam és Jack 5 év próbálkozás után mesterségesen fogant meg. Az egyik fiúnak, Jacknek heti egy alkalommal injekciót kellett kapnia, amit később majd tablettákra cserélhetnek. Amikor az anya visszament dolgozni az anyósa vigyázott a gyerekekre, ekkor történt a baj.

A két gyereket a nő és férje is néha összetévesztette, mint ahogy mindenki. Az eset után azonnal hívták a 911-et és kórházba vitték a csecsemőt, ahol azonnal megkapta a megfelelő gyógyszert – írja az Origo.

Az anyát a kórházban megnyugtatták, hogy

Az eset után inkább óvodába kerültek a gyerekek, és nem kerültek vissza a nagymamához. Illetve az orvosok javaslatára az egyik gyerek bőrére tetováltak egy pici, de jól látható foltot, hogy a továbbiakban meg tudják különböztetni őket – írja a Daily Star.

