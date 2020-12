Ezeket a tüneteket észleli magán? Akkor már biztosan átesett a koronavíruson

A koronavírus tünetei nem mindig egyértelműek, így előfordulhat, hogy a szerencsések úgy esnek át rajta, hogy észre sem veszik. De vannak jelek, amik az enyhe fertőzést is jelzik.

Ebben a nyálkás, hideg időben könnyen náthásak lehetünk, megfázhatunk, de egy influenzát is összeszedhetünk, és bizony most sokakban merül fel az a kérdés is, hogy „megfáztam, vagy koronavírusos vagyok?”.

Sokan ilyenkor nem tulajdonítanak neki jelentőséget, ha csak enyhék voltak a tünetek és a gyógyulás után még mindig köhögnek. Pedig

a múlni nem akaró, száraz köhögés esetén felmerülhet a gyanú, hogy a koronavírus fertőzésen estek át.

Az amerikai járványügyi hatóság azt írja, a betegek 43 százaléka a pozitív teszttől számítva 14-21 napig még ezeket tapasztalja – írja a Bors.

Állandó fáradékonyság és hajhullás

A koronavírus jele lehet az is, hogy nem múlik az aluszékonyság, a szűnni nem akaró fáradékonyság. A legtöbb covidos csoportban azt is írják a víruson már átesettek, hogy időnként megszédülnek, gyakrabban fáj a fejük, miután felépültek, mint előtte és jelentős hajhullást is tapasztaltak. Ez a fajta hajvesztés a teljes fejbőrre kiterjed, nem csupán egy-egy területre, mint például a férfiaknál a fejtetőn kialakuló foltos kopaszodás

Erős szívfájdalom

De szintén lehet jele a fertőzésnek a szívfájdalom is, ugyanis bizonyított, hogy a szívsejteket is megtámadja a koronavírus. A betegek 78 százalékánál kialakult valamilyen szívet érintő probléma, függetlenül az érintettek egyéb meglévő betegségeitől. A bajok egy része teljesen észrevétlen maradt, másoknál pedig olyan tünetek jelentkeztek, mint például a szívritmuszavar.