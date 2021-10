Elhunyt a csernobili atomerőmű volt igazgatója

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Viktor Brjuhanov, a csernobili atomerőművet az 1986-os katasztrófa idején vezető igazgató – közölte szerdán az atomerőmű sajtószolgálata – írja a Bors.

– írta a Facebookon a sajtószolgálat. Halálának okát és helyet nem közölték. Ismeretes, hogy a volt erőmű-igazgató Kijevben élt.

Brjuhanov 1970-ben kezdett el dolgozni az erőműnél. Eleinte az építkezést irányította, majd ezután nem sokkal, egészen 1986 áprilisáig ő igazgatta a létesítményt.

A volt igazgatót öt év után feltételesen szabadlábra helyezték.

@cononeilluk hey! Sorry if this is totally out of the blue, but I thought you should know that Viktor Bryukhanov passed away today. https://t.co/jdN59TsRxo

— Emma Buchman (@GoneCritiquing) October 13, 2021