Egy héten belül egy család három tagja is belehalt a koronavírusba

Egy walesi család három rokonát is gyászolja, akik öt napon belül mind a koronavírus következtében hunytak el. A 74 éves Gladys Lewis múlt csütörtökön halt meg egy dél-walesi kórházban. Másnap 44 éves fia, Dean is feladta a harcot a vírus ellen Treorchy-i otthonában. Végül Dean két évvel fiatalabb öccse, Darren is belehalt a fertőzés szövődményeibe.

