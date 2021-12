Tűzvihart hozott az utolsó komárom-esztergomi koncertjén Kóbor és az Omega

Néhány éve nagy várakozás övezte az Omega érkezését Tatán. Az akkori fotókkal emlékezünk az elhunyt frontemberre.

Két nehéz év van a hazai rockszcéna, azon belül is az Omega együttes kedvelői, rajongói mögött. 2020-ban két oszlopos tagját, Benkő Lászlót és Mihály Tamást vesztette el a zenekar, idén december 6-án pedig a legendás frontember, Kóbor János, alias Mecky halálhíre taglózott le sokakat.

A mindig fiatalos és korát meghazudtolóan lendületes zenész bőven hetven felett is rendszeresen az együttes újabb terveiről mesélt. Az utóbbi években, több nagykoncertet is adtak, illetve 2019-ben egy országos turnét is bevállaltak. Ezen belül érkezett az együttes Tatára ahol Kóborék megmutatták: egy igazi rocker 70 felett is rocker.

Kóbor akkor még a koncert előtt a Kemma.hu-nak kiemelte: Tata mindig is egy különleges ékköve volt az országos koncertturnéiknak, az Angolpark szépsége egyedülálló az országban. A tatai szabadtéri színpadon felhangzó Omega-slágerek meghozták a hatást: a 2019. július 27-i koncert rekordot döntött.

Komárom-Esztergom megyéhez egyébként több szállal is kötődik az együttes, amelyről a Kemma.hu is beszámolt már. Így a ’79-es esztergomi koncertről, amely igazi rocktörténeti csemege volt akkoriban, és ahol űrruhában zúzták Benkőék. A hatalmas dorogi „woodstockról”, ahol a hangszereket az összes együttesnek az Omega biztosította. Nemrég pedig arról írtunk, hogy Benkő László emléktáblát és emlékpadot is kapott tatai kötődése emlékére. Ezen túl a tatai rocktanácskozás emlékére

Érdekesség egyébként hogy az együttes utolsó turnéjának évében, 2019-ben készítette el az utolsó éneklős videófelvételt is Kóbor, amely halála előtti hétvégén került elő. A dalt, amely a felvételen elhangzott, egyszer énekelte el nagyközönség előtt.