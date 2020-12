Balogh Ricsi megjárta a poklot, de le is győzte azt, most pedig az Exatlonban szeretne bizonyítani mindazoknak, akik lemondtak róla.

A december 28-án rajtoló új Exatlon-szezonban is lesz kinek drukkolni Komárom-Esztergom megyéből, ugyanis a 25 éves Balogh Ricsi is versenybe száll a TV2 sportreality-jében. A tatabányai taxisofőr szereti a focit (nézni és játszani is), az Exatlon Hungary-ben szeretné megmutatni mindenkinek, mekkora erő és kitartás lakozik benne. A sportsikereivel azoknak szeretne bizonyítani, akiktől negatív visszajelzést kapott és lemondtak róla.

A fiatalembernek nem volt könnyű élete: édesanyja 8 hónapos korában elhagyta, utána, ahogy ő mondja, édesapukája és nagymamája nevelte, de a nagyit is elveszítette 5 éves korában. Kedvenc filmje Az oroszlánkirály, és nagyon szereti az öccsét. A kedvence Simba, és ő is úgy szereti apját, mint a kisoroszlán.

A Tények Pluszban a minap elmondta: buszbalesetben veszítette el nagyanyját, és bár megjárta a poklot, le is győzte azt, és ebből merít erőt. A foci mellett a fekvenyomást is kipróbálta, sőt, versenyen is részt vett. Nagyon szereti az öccsét és a családját segíti anyagilag, ezért már több helyen is dolgozott egyszerre. Az Exatlon versenyére már a felkészülést is komolyan vette: 10 kilót fogyott, sokat edzett, sőt, lelkiekben is igyekezett felvértezni magát.



Az Exatlonban az egyik csapat egykori és jelenlegi élsportolókból áll, ők a „Bajnokok”, a másik csapat tagjai pedig azok, akiknek életében kiemelkedően fontos a sport, akár versenyszerűen is űzik, ők a „Kihívók”. A Bajnokok és Kihívók minden nap a speciálisan kiépített pályákon versenyeznek, mindkét csapat összes tagjának teljesíteni kell az aznapi kihívást. Azt, hogy kinek ki lesz az ellenfele, a játékosok döntik el csapat- vagy egyéni taktikai döntés alapján.

A versenyzőknek a lehető legjobban kell teljesíteniük a kihívásokat, hogy biztosítsák helyüket a csapatban, mert akik a leggyengébben teljesítenek, azok közül minden héten egynek távoznia kell az Exatlon Hungary-ból. A játékban korábban is drukkolhattunk már megyei játékosoknak. A sort az első szezonban Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző nyitotta, és a Bajnokok színeiben egészen a döntőig menetelt. A következő évadban, szintén a pirosak között az Arnold Classic-győztes fitnesszmodell, Kocsis Alexandra, míg a kékeknél Herceg Alex Valentin versenyzett.