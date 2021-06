Mindig a szíve csücske marad Tomán Szabinának Tatabánya

Tomán Szabina modellkarrierje Tatabányáról indult a kilencvenes évek közepén. A világszerte ismert szépség azóta sikeres üzletasszony lett, az RTL Klub népszerű műsorában, a Cápák közöttben is szerepel, ahol szépreményű vállalkozásokba fektet be. Portálunknak beszélt televíziós szerepléséről, sportról és tatabányai kötődéseiről.

– A Cápák között című műsor egyik befektetője. Volt, hogy Komárom-Esztergom megyei kötődésű vállalkozásba „szállt” be?

– A Cápák között műsorban egyik mentorált vállalkozásom sem Komárom-Esztergom megyei kötődésű. A saját vállalkozásomon belül nagyon büszke vagyok a Tatabányán működő franchise szalonunkra, és az ottani partneremre, Balázs Vikire. Ősztől a logisztikai központunkat is oda költöztetjük át.

– Nem érzi úgy, hogy többen azért mennek el a műsorba, hogy kapjanak öt-tíz perc ingyen reklámot?

– Komoly válogatás előzi meg azt, hogy ki kerül a műsorba. Már felkészült jelölteket hallgatunk meg, jól összerakott prezentációkkal. Sok jó ember, jó ötlet, adott esetben már tényleg jól működő vállalkozás, amelynek lehet, hogy ez a reklám éppen jól jön. Azért azt is látom, hogy mire van még valóban szükségük, és amit kérnek, ami miatt ott vannak, az többnyire nem lenne megoldható egy kis műsor­idővel az RTL Klubon.

– Melyik a kedvenc vállalkozása, amelynek a műsornak köszönhetően lett a befektetője?

– Kettőt szoktam mindig kiemelni. Az egyik a Cseppke, ők babák alvásával kapcsolatos ruhákat készítenek. Nagyon felkészült lányokhoz csatlakoztam. A másik pedig egy csomagolásmentes bolt, a Tebe, ahol szintén egy igazán figyelemre méltó hölgy lett a cégtársam. Szeretem a missziót, amit képviselnek, és szeretem, hogy pozitív energiájú vállalkozásokról van szó.

– Saját vállalkozása okán is fontosnak tartja az egészséges táplálkozást. Mit gondol, miként lehetne hazánkban elérni, hogy az emberek jobban odafigyeljenek az étkezésre?

– Remélem, hogy a koronavírus okozta helyzet, és az, amit ma tudunk a vírusról, segíteni fog ebben. Mostanra kimutatták, hogy a túlsúly magasabb kockázati tényezőt jelent ránk nézve. Azt is tudjuk, hogy Magyarország a világ negyedik legelhízottabb nemzete. Ez magával hozza a magas arányú szív- és érrendszeri megbetegedéseket is, a halálozási statisztikánk is sokkal rosszabb lesz, mint más országokban. Abban bízom, hogy ami most történt, kijózanít mindenkit. Azt hiszem, itt a remek lehetőség, hogy sokat beszéljünk erről a témáról.

– Milyen út vezetett addig, míg sikeres üzletasszony lett? Mit gondol, milyen a nők helyzete vállalkozóként Magyarországon?

– Bátor voltam és mertem kockáztatni. Mióta ezt az üzletet építem, sok pozitív változást tapasztaltam e téren. Nagyon sok sikeres üzletasszonnyal találkoztam, sokakra úgy tekintek, mint mentorokra. Az elején még sokszor tárgyaltam úgy, hogy az elején tisztáztuk, én nem a főnököm asszisztense vagyok, aki férfi, hanem én vagyok a főnök. Ma már ez nincs így. Ennek nagyon örülök.

– Missziójának tekinti, hogy mentorálja a női vállalkozókat. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?

– Időről időre beszélünk, az utóbbi egy évben persze inkább online. Bármi kérdésük van, tudom őket a saját tapasztalataimmal segíteni. Nekem a számok nem voltak a barátaim, e téren sok behozni valóm volt. Ma már ezzel kapcsolatban is tudok segíteni. Miután egy több mint harminc üzletből álló franchise-hálózatot építettem fel, ami folyamatosan nő, ezzel kapcsolatban is tudok tanácsot adni. Jelen vagyunk a nemzetközi piacon is. Romániában, Ausztriában, Németországban – ezért ez is egy olyan terület, amelyre van rálátásom.

– Több interjúban is említette, hogy korábban kosarazott. Hol játszott és mennyi ideig? Mire tanította a sport?

– Általános iskolában és középiskolában is kosaraztam az iskolai csapatokban. Mindig is vonzott az amerikai kosárlabda hangulata, Michael Jordan-rajongó voltam. Egyértelmű volt, hogy a labdajáték, a csapatsport az én világom, így jött a kosárlabda. Kitartásra és csapatszellemre nevelt.

– A tatabányai kereskedelmi iskolában tanult. Mit vitt magával útravalónak, mi volt a legfontosabb dolog, amit ott megtanult?

– Mindig arról álmodtam, hogy szatócsboltom lesz. Úgy látszik több volt bennem, nem csak kenyeret és tejet árulok. Több mint százféle saját terméket kínálunk, melyek mindegyike saját fejlesztés. Büszke vagyok rá, hogy nem csak diétás termékekről van szó, hanem olyan ételekről, vitaminról, étrend-kiegészítőről is, vagy akár arcápolási termékről, ami folyamatosan lehet jelen vendégeink életében, nem csak a diéta alatt. Azt tanultam meg, hogy ezekben a kis boltokban is fontos, hogy a vevők többször jöjjenek hozzánk vissza, és rendszeresen költsenek nálunk. Nekem is az a célom, hogy aki megszereti a diétámat, mert működik, utána továbbra is a vendégünk maradjon.

– 1997-ben második lett az Év arca versenyen, erről a 24 Óra is írt. Valóban úgy lett modell, hogy sétált az utcán és leszólították? Emlékszik rá, hogy ez a város melyik részén történt?

– Ismertem azt, aki leszólított. Ez nem egy akkora város, így aztán nem voltam bizalmatlan a dologgal kapcsolatban. Újvárosban történt, egy nagyon laza, spontán utcai beszélgetés volt. Az Év arca verseny nyitotta meg a kapukat. Utána két héttel már Rómában voltam, egy divatbemutatón.

– Az akkori tatabányai modellstúdiósok közül van, aki szintén sikeres modellkarriert tudhat maga mögött? Van, akivel tartja a kapcsolatot?

– Mint modell, nem tudok róluk, de persze lehet, hogy vannak. Nagyon sok barátnőm van, akikkel természetesen tartom a kapcsolatot azóta is.

– Gyakran jár haza Tatabányára? Tervezi, hogy egyszer újra visszaköltözik és létrehozza a szatócsboltját?

– Igen, Tatabánya mindig is a szívem csücske marad, természetesen járok haza. Van egy családi tradíciónk. Évente egyszer mindig összegyűlik a nagy család. Sajnos, mióta a szüleim már nem élnek, nem járok olyan gyakran haza, most nincs tervben a visszaköltözés sem. De ahogy említettem, a logisztikai központom is hamarosan oda települ, illetve az egyik franchise-szalonom is ott működik, tehát továbbra is fontos helyszín az életemben.

„Messze vagyok a sztáros környezettől”

Tomán Szabina 1997 szeptemberében is nyilatkozott a 24 Órának. A GerAtti Modellstúdió büszkesége akkor tizenhét éves volt, a stúdió vezetője, Haász Sándor fedezte fel. Az Év arca nemzetközi modellversenyen második helyen végzett, amelyet úgy értékelt, környezete fontosnak tartja a díjakat és ő is sikerként könyveli el az eredményt. Hozzátette, mégis azt gondolja, hogy a szépség megítélésével óvatosan kell bánni.

– A rólam és a szépségemről kialakított vélemény mindenképpen szubjektív – mondta Szabina. – Van, akinek tetszem, van akinek nem. Az eredményemmel szakmai ismertséget szereztem, most kerültem igazán a lehetőségek kapujába.

Lapunknak akkor arról is beszélt, a verseny nyerteseire, így rá is nagyon sok tanulás vár még, noha két éve folyamatosan képezte magát. A nyelvtudás fontosságát is hangsúlyozta, hiszen anélkül nem lehet boldogulni külföldön.

– Messze vagyok a sztáros környezettől – hangoztatta. – Ugyanúgy közlekedem, mint minden velem egykorú fiatal. Szeretem a klassz társaságot, embereket, zenét – szeretem jól érezni magam.