Lajcsi kiakadt a világsláger trombitaszólója miatt: nincs több hakni a dalaival

Galambos Lajos tatai kötődésű trombitaművész, vagy ahogy mindenki ismeri, Lagzi Lajcsi egy fiatal pályatárs miatt úgy érzi, kiszakítottak egy darabot a szívéből.

A Borsonline számolt be róla, hogy Lajcsi kiakadt, amikor a tévében meghallotta az Édes kisfiam című dalt egy másik trombitás előadásában. Az általa is ismert, fiatal zenész, Gányi Patrik ugyanis állítása szerint az ő zenei alapját használja. Patrik megígérte, stúdióba vonul, és új alapokat készít a tatai trombitáséi helyett.

Az eredeti dal 1972-ben lett sláger:

Galambos Lajos azt mondta a lapnak, hogy mivel a saját verzióját akkor „fújta fel”, amikor a kisfia született, most olyan érzése van, mintha a szívéből szakítottak volna ki egy darabot.

– Benne volt minden szeretetem, aggodalmam, félelmem és örömöm. Ez a dal azóta olyan, mintha a gyerekem lenne. Ahogy akkor, abban a pillanatban rögzítették, az az én alkotásom, az én tulajdonom – tette hozzá.

Az Édes kisfiam Cserháti Zsuzsa előadásában lett örökre a magyar zenei kultúra része:

Lajcsi haragját csak fokozta, amikor kiderült, hogy Gányi Patrik több, hozzá köthető dallal is járta a tévéket és rendezvényeket. Azt a tatai trombitás is elismeri, hogy ő adta neki anno az alapokat, hogy segítse őt, de szerinte ahhoz „pofa kell”, hogy évek múltán is az ő zenéjével járjon fellépni a fiú. Le is tilttatták a Youtube-on a felvételeit, mert tűrhetetlennek tartja, amit Patrik tett.

A Bors beszélt Gányi Patrikkal is Lajcsi kifakadásáról. A fiatal trombitás állítása szerint nem lopta el a zenei alapokat, második apjaként szereti Lajcsit, de megígérte, hogy stúdióba vonul, és elkészíti a saját verzióit.

Patrik így fújta egyébként az Édes kisfiamat 2018 nyarán:

A dal 1972-ben indult el világhódító útjára egyébként. Ekkor jelent meg Olaszországban, Kék rózsák címmel Ciro Dammicco előadásában. 1974-ben újra felhasználta egy részét, a szöveg nélküli Soledado (magyarul Napfényes) című dalban, ahol női kórus dúdolt a zenekar mellet.

1975-ben az argentin Nazareno Cruz és a farkas című filmben is elhangzott a dal, aminek egyik legismertebb feldolgozása Fred Jay (a Boney M Rasputinjának egyik szerzője) által szövegezett When a Child is Born (Amikor a gyermek megszületik), ami igazi karácsonyi sláger lett 1976-ban Johnny Matis előadásában, az angol nyelvű szöveg ugyanis arról szól, hogy amikor egy gyermek megszületik, a sírásból nevetés, a háborúból béke lesz, míg az égen egy csillag ragyog fel.

Azóta rengetegen adták elő és dolgozták fel a dalt, így például a Boney M, Bing Crosby, Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Placido Domingo, Demis Roussos. Angolul, németül, franciául, törökül, valamint Karel Gott előadásában, szerelmes dalként cseh nyelven is felcsendült már.

No és persze nem utolsó sorban magyarul is. Az 1978-as angol szöveg alapján Bradányi Iván eredetileg Kovács Katinak írta meg, de Cserháti Zsuzsa elkérte azt tőle 1980-ban. Kovács Kati a Borsnak így mesélt erről:

– Cserháti Zsuzsa kérte el tőlem egyórai te­lefonbeszélgetéssel. Egyik lábamról a másikra álltam, mert annyira megsajnáltam szegényt. Mondta, hogy megmenthetem az életet, ha ezt a dal neki adom. Nagyon-nagyon mélyponton volt – idézte fel azt az időszakot, amikor Cserháti komoly válságban, kilátástalan helyzetben volt.

Az olasz slágert Susan Boyle angol tehetségkutatós énekes is feldolgozta:

És trombitán is eljátszották mások is a dalt: