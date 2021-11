Lagzi Lajcsi visszaszúrt Majkának: Dundikát sem hagyta ki az élcelődésből

Lagzi Lajcsi nem hagyta szó nélkül Majka vasárnapi beszólását, ami a Sztárban Sztár leszek műsorában hangzott el, a dáridós a Bors lapjain válaszolt.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Szárban Sztár leszek! legutóbbi adásában Majka Lagzi Lajcsi jelenleg is zajló perével poénkodott. Ez nem meglepő, hiszen nem csak a műsor keretein belül szoktak záporozni a vicces szurkálódások, de a híres rapperről is tudjuk, hogy nem szokott finomkodni, gyakran odaszól a hírességeknek. Majka Szakács Szilvi előadása után, vagyis az Isten véled, édes Piroskám című legendás dalt követően szólt be – olvasható a Bors oldalán.

– Örülök, hogy visszahoztuk a Dáridó hangulatát ebbe a műsorba. Múlt héten volt óraátállítás, szóval épp aktuális – utalt Majka a véleményezésében Galambos Lajos immáron hat éve húzódó büntetőügyére, ahol a mulatós zenészt áram-, víz- és gázlopással, valamint vesztegetéssel vádolta meg az ügyészség.

Majka élcelődését a közönség megosztóan fogadta, egyesek nevetni kezdtek de a közönség egy részének leesett a finom fricska: ők fújolni is kezdtek a stúdióban. Galambos Lajos ugyan nem követi a Sztárban sztár leszek! adásait, de Majka beszólásáról ő is értesült és a Borsnak reagált arra, hogy mi is a véleménye ezzel az esettel kapcsolatban.

– Mivel Majka felesége, Dundika táncosként sokáig volt állandó szereplője a Dáridónak, így közvetlen információi lehetnek rólam. Majka erről már többször tanúbizonyságot tett – vágott vissza kissé vicceskedve de frappánsan Galambos Lajos.