A felnőttek ingyenes képzéseire hívja fel a figyelmet az országos Nyitok program, melynek két nagykövete, Korda György és Balázs Klári. A pár a napokban tartott erről tájékoztatót Esztergomban.

A négy évtizede töretlen népszerűségnek örvendő énekes házaspár a tőlük megszokott derűvel beszélt a sajtótájékoztatón a Nyitok programban végzett feladataikról és életük megannyi részletéről. Korda György és Balász Klári, a közismert, népszerű magyar énekes házaspár azért vállalta el a Nyitok program nagyköveti posztját, mert ők is hisznek az élethosszig tartó tanulás fontosságában.

Ahogyan azt az Életünk lapjai című könyvükben is hangsúlyozzák: az önképzés igenis fontos, tanulni nem szégyen. A Nyitok programban képzéseknek köszönhetően biztos alapokra helyezett tudást kapnak a résztvevők, ezáltal folyamatos fejlődési lehetőséget az élet minden területén. Ezekkel az információkkal indult az október 6-ai esztergomi esemény. A Korda házaspár is megszólalt a sajtótájékoztatón.

– Az ember élete teljességét a minél szélesebb látókörrel való rendelkezés adja meg, ehhez pedig ez a program hozzásegíti az embereket – kezdte az énekes. Ezután Balázs Klári a riporteri kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a középkorúak és az idősek néha hajlamosak arra, hogy úgy lássák, az ő korukban már nem fontos a tanulás.

Balázs Klári rámutatott, hogy a fenti vélekedés helytelen, mert akár nyelveket is lehet tanulni, hisz tudományosan bebizonyított, hogy idős korban is „fog az emberek agya”. Az énekesnő állította, hogy a Nyitok program azért jó, mert számos lehetőséget kínál ingyenesen, mely oktatási kínálat remélhetőleg új célokat ad azoknak, akik, akár középkorúak, akár idősek.

Korda György erre reflektálva elmondta saját álláspontját.

– Közismert tény, hogy az ember az agya egy jelentős részét nem is használja, és eléggé megöregedtem ahhoz, hogy most már ezt az eddig nem használt részt is használjam, s erre buzdítok minden idős embert – tette hozzá. Az énekes elmondta, hogy a Nyitok programban többek között a művészeti, gasztronómiai, háztartási, kézműves témájú oktatás, a nyelvtanulás is szerepel.

Az énekes házaspár által adott sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Kordáék hiteles követei a Nyitok programnak, hiszen közismerten széles az érdeklődésük, folytonos az aktivitásuk. Erre reagálva Korda György arról beszélt, hogy egyrészt ők maguk is szeretnek tanulni, és úgy gondolják, hogy az előadóművészeti ágban is gyakori, hogy mindegy hány éves valaki, vagy milyen régóta van a pályán, szívesen tanul akár a fiatalabbaktól is. Persze – és ezt már Balázs Klári tette hozzá – a nyolcadik x-en túl lévő énekes már nem kíván rappelni megtanulni.

A beszélgetés ezen pontján, élve a humorral, a házaspár kérdésként vetette fel, hogy ha tanulni szeretnek a fiataloktól, akkor benevezzenek-e a CSOK-ra, mire Balázs Klári azt mondta, hogy akár kettőre is. Az énekesnő azzal folytatta, hogy a viccet félretéve minden jó lehetőséget ki kell használni, és ne úgy teljenek az esték, hogy a tévé előtt ülünk, aztán a film után csak annyit mondunk, hogy „tegyük el magunkat holnapra”.

– Nálunk az éjszakák hosszúak, esténként tanulok vagy más szellemi munkát végzek. Tehát az agyunkat mindig dolgoztatni, használni kell. Persze a Gyurinak megvan a póker, amiben ugyancsak az agyé a főszerep – részletezte az énekesnő saját példájukat. A Nyitok program mellett szóba kerültek Kordáék rendkívül intenzív és sűrű koncertprogramjai, melyről elmondták, hogy nemcsak nyáron, de most őszön is nagyon sokszor lépnek fel hetente. Mint kiemelték, csak ezen az október 6-ai héten csütörtökön három, pénteken kettő, szombaton kettő és vasárnap is kettő koncertet tartanak az ország különböző

pontjain.

Balázs Klári hozzátette, hogy nagyon látszik, hogy a pandémia miatt szüneteltetett koncertek után mekkora nagy az igény a közönség részéről az élő fellépések iránt, nagy tömegek kíváncsiak előadásaikra, a fiatalok és az idősebbek részéről is. A fellépések között van gólyabál és pop-rock fesztivál is. Korda György elárulta, hogy ahogy jöttek autóval Esztergom felé, eszébe jutott, hogy 1958 szilveszterén, Dorogon a Bányász étteremben adta élete első szerződéssel fixált koncertjét. Az énekes hozzátette, hogy ez a kedves emlék mai napig elevenen él benne, s amikor meglátta a Dorog várostáblát, egyből megdobbant a szíve.

Balázs Klári gyorsan tisztázta az adatokat, és elmondta, hogy Korda György 64. éve van a pályán, ő 43, együtt pedig 41 éve állnak a közönség előtt a színpadokon.