Kinizsi Ottó lezuhant, ordítva hozta a frászt a zsűrire (videó)

Feléhez ért a Dancing with the Stars. A táncos vetélkedőben Kinizsi Ottóék produkciója igazán hátborzongatóra sikerült. Már csak hat pár van versenyben.

A halloween jegyében zajlott a Dancing with the Stars október 30-i adása. A hatodik élő showban a zsűri tagjai az Addams Family szereplőinek öltöztek be, de a táncosok is kitettek magukáért, némelyikük egészen rémisztő jelmezben lépett a parkettre. Volt, akit alig lehetett felismerni.

A hátborzongató adásban a zsűri pontjai alapján az első helyen hármas holtverseny alakult ki: Kamarás Iván és Mikes Anna, Tóth Andi és Andrei Mangra, illetve Kozma Dominik és Lissák Laura egyaránt 39 pontot kaptak produkciójukra. De a korábbi adásokban is meglepetéseket okozó tatabányai származású színész, Kinizsi Ottó és partnere, Szőke Zsuzsanna is 38 pontot zsebelhetett be.