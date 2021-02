A tatabányai taxis visszatérne a tévébe: Ricsi nagy terveket dédelget

Hathétnyi küzdés után hazatért Dominikáról a tatabányai exatlonista, Balogh Richárd. Hírportálunknak adott interjúban kiderült: a minden csapattársát lelkesítő fiatal itthon, a barátai körében is mindenkit jókedvre derít.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Gyerekkorom óta volt egy elképzelésem arról, mit szeretnék csinálni. Nem volt könnyű az utam, édesanyám még kiskoromban elhagyott. A nehéz időkben a sportolás volt vigaszom, régen fociztam, pár éve pedig testépítéssel foglalkozom – kezd bele történetébe Ricsi.

– A taxizást is nagyon szeretem csinálni mellette, azt is szívvel-lélekkel. Ha valaki mellém beült, sosem unatkozott, mindig kívánságműsort tartottam, azt a zenét hallgattuk, amit az utas szeretett volna. Szerettem segíteni az öregebbeknek is, akik magasban laktak, mindig felszaladtam a csomagtartóba tett táskákkal. A sporthoz azért mégiscsak közelebb húzott a szívem, így az Exatlon Hungary-val szerettem volna, ha a sorsom is fordulatot vesz, ezért jelentkeztem – árulja el.

– Először a második szériába felvételiztem, azonban akkor elutasítottak. Nem adtam fel, azt tartottam inkább szem előtt, hogy min kell változtatni. 92 kiló voltam, a versenyhez ez soknak bizonyult, sokkal gyorsabbnak, fürgébbnek kellett lennem. Amikor újra megadatott a lehetőség, hogy bekerüljek a műsorba csak ez lebegett a szemem előtt, így fogyókúrázásba kezdtem. Közben figyelemmel követtem az addigi adásokat és egyre biztosabb lettem, ott szeretnék lenni – idézte fel lapunknak a megmérettetésbe kerülés előtti motivációit az ex-kihívó.

– Amikor Dominikára érkeztem és elkezdtünk versengeni, nagy reményekkel szálltam harcba. Az idei évad első futamát én futottam Ákossal együtt. Végig a legnagyobb dobást akartam, sokan kérdezték, miért akartam mindig vele versenyezni, pontosan ezért, mert méltó ellenfelemnek tartottam. Sok helyzet adódott, amikor nem szereztem pontot a csapatomnak. Idővel aztán egyre nagyobb volt a nyomás, egyre jobban szerettem volna bizonyítani. Ennek ellenére mindig azt mondta a többi kihívó, hogy nem lehetek szomorú, tovább és tovább kell menni. A biztatásukra lettem végül én a csapat lelkesítője – emlékezett vissza az örök mosolygó tatabányai sportoló.

Ricsi nemcsak a vidám, de érzelmesebb arcát is megmutatta, mikor barátja miatt sírva fakadt a műsorban:

Arra a kérdésre, hogy milyen érzelmekkel harcolt, úgy emlékszik vissza: teljes erőbedobással küzdött a pontokért.

– Palik Laci mellett a pódiumon, és a rajtvonalnál hatalmas adrenalin volt bennem. A játék kezdetén lévő pacsi a csapattársakkal ezt már csak fokozta. Amikor nekiindultam egy pályának, a szívem vitt. Küzdöttem, hajtottam, mint amikor itthon a grundon fociztunk. Nem gondoltam arra, ki-mit fog mondani. Mikor vége lett a futamnak, csak akkor láttam egy-egy helyzetben, hogy az általam elért pontszám mennyire növeli a csapat esélyeit. Az első párbajom eredménye 4-0 volt. A legutolsónál ez már 0-4 volt. A játék közbeni sérüléseim sem jöttek jól, probléma volt a térdemmel, és a könyökömmel. Amikor utoljára jöttem le a pályáról éreztem, hogy van nálam jobb. Minden elismerésem Benőnek is, aki jelenleg harcol a kihívók oldalán helyettem – árulta el Ricsi. (Cikkünk még a pénteki, Benő kiesésével végződött párbaj előtt készült – a szerk.)

Ricsit csapata hirtelen halálba küldte, ahol a tatabányai taxis elképesztően nagyot ment. A Kihívók őrjöngve ünnepelték a győzelmet:

A hazatérés óta a taxis tanult a hibáiból, elmondása szerint máris újra harcba szállna.

– A mai fejemmel már tudom, hogy mit rontottam el, valamint hogy adott esetben mit csinálhattam volna másképp. Mára összeszedtem a gondolataim, akkor és ott a tanácsokat nehéz volt megfogadni, a pillanat hevében kellett egy-egy döntést, mozdulatot véghez vinnem, de utólag úgy gondolom, hogy ezeken át kellett, hogy essek. Ha megint ott lehetnék, tudnám, mit tegyek. Az Exatlon remek alkalom volt arra, hogy megmérettessem magam, új embereket ismerjek meg, Pálfi Gergőben pedig egy igazi jó barátra leltem. Az ott töltött másfél hónap után büszkén tértem haza a családomhoz – emlékszik vissza a sportoló, akit az itthoniak már igencsak türelmetlenül, mi több, ajándékkal vártak.

– Meglepetésbulit szervezett nekem az egész család, ahol végre mindenkit megölelhettem, és bezsebelhettem a dicséreteiket. Az unokanővérem fia, Benike jóvoltából még egy Exatlonos tortát is kaptam tőlük. Persze volt, aki megmondta, mit csinált volna a helyemben, a nagybátyámnak lett volna pár javaslata hozzám. Jól is jött volna a családom tanácsa a bajban, hiszen ha segítségre van szükségem, mindig hozzájuk fordulok. A taxis kollégák is szeretetteljesen fogadtak, pár csipkelődés, szurkálódás után örömmel ültem a volán mögé. Nem lehetek szomorú, mert az kihat a környezetemre is. Szeretem, ha körülöttem mindenki jókedvű, legyen szó a családról, vagy a munkatársaimról – mondta el az örök vidám fiatal.