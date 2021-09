Banán is bepróbálkozott a 100 milliós botrányba keveredett Fekete Dávid

A jelenleg is letartóztatásban lévő énekes újabb ügyéről rántotta le a leplet egy titokzatos feljelentő.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

A Tények Pluszban üzent az egyik feljelentője Fekete Dávid énekesnek, aki jelenleg letartóztatásban van, 100 milliós csalás és sikkasztás gyanúja miatt. Ahogy arról a Kisalföld is írt, több károsult is állította, hogy Fekete egy bűnszervezet tagja lehet, akik autókkal üzletelnek. A korábbi tehetségkutató-felfedezett szabadlábra helyezése esetén a bíróság szerint, ahogy a Bors írja, megpróbálna elszökni vagy elrejtőzni, esetleg újabb csalásokat követne el, ezért hosszabbították most meg a letartóztatását. A döntés azonban nem jogerős.

A riportból kiderült emellett, hogy az autókereskedésével, tartozásokkal botrányba keveredett énekes Komárom-Esztergom megyében is próbálkozott. Igaz, itt nem autókkal, hanem lakóparképítéssel. Egy nagyobb telket vásárolt Banán, de kiderült, hogy az alkalmatlan az építkezésre és nem is kaptak arra engedélyt. Az arcát nem vállaló feljelentő azt állította hogy kétes ingatlanügyekbe is belevitték Dávidot, de ezekből vagy rosszul vagy még rossazabbul jött ki az énekes.