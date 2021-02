Bajban a tatabányai taxisofőr – Esztergályos Patrikkal elemeztük Ricsi Exatlonját

Esztergályos Patrikkal, az első Exatlon férfi bajnokával elemeztük a tatabányai taxisofőr, Ricsi játékát. A kihívónak pénteken ismét párbajoznia kell.

7-2-ről fordították meg a bajnokok a csütörtök esti végjátok az Exatlonban, így péntek este a kékeknek kell párbajba küldeniük két játékosukat. Két fiút. Az egyikük már biztos, ugyanis ismét Ricsinek a legrosszabb a statisztikája. A tatabányai taxisofőrnek ez lesz a második párbaja, ahol bebiztosíthatja a helyét a TV2 sportrealityjében.

Ricsi Benővel szeretne harcolni, ahogy Viktornak mondta:

„azt hazaküldöm, azt visszajövök!”

Bálintnak arról beszélt, hogy a sérülése miatt megszakadt a szériája, és két nap játék után kell párbajoznia. Sajnálkozott, hogy nem tudja hozni a pontokat a csapatnak. Bálint, aki ellenfelet választ majd neki, felidézte, hogy az első párbaja után jó hulláma volt a tatabányai taxisofőrnek.

Ricsi a csapattársainak arról is beszélt, hogy nagyon sajnálja, hogy másodjára ő a leggyengébb férfi, de azt is tudja, hogy ezzel nem jut előrébb a csapat. Önkritikusan beszélt a koncentráció hiányáról is.

A nagy vihart kavart négymedálos párbaj után, ahol konkrétan a kékek az összes medáljukat elégették Lívia ellen, hogy Dóri maradjon a játékban, adja magát a kérdés, mire számíthat pénteken Ricsi. Az mindenesetre biztos, hogy négy medál (jelen állás, vagyis a medáljáték előtt) nincs és nem is lesz a kihívóknál, hiszen pénteken is maximum kettőt szerezhetnek. Mindenesetre úgy fest, a csapatérdek jelszavával akár medálokkal is beavatkoznak egy esetleges párbajba.

Esztergályos Patrikot, az első Exatlon férfi bajnokát is megkérdeztük, mit gondol a Dóri-Lívi párbajról, és Ricsi esélyeiről.

– Nyilván úgy gazdálkodnak a medálokkal, ahogy akarnak, de az, amit Líviával tettek, az kvázi kivégzés volt. Szerintem szimpátia alapján döntöttek – kezdte az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, aki felidézte: ők anno a Bajnokokkal megbeszélték, hogy egymás ellen senki se ad a másiknak medált, és ehhez tartották is magukat, Patrik is csak akkor kapott piros játékostól medált, amikor Mischinger Petivel küzdött a végjátékban.

Arra is kitértünk, hogy mi lehet az oka a tatabányai taxisofőr finoman szólva nem acélos statisztikájának. Mint Patrik mondta, a mostani játékosok sokkal jobb körülmények között élnek, legyen szó akár a táborról is, így arra biztos nem lehet hivatkozni, hogy rosszul vannak tartva.

– Azt hamar megtanultuk anno, hogy a gyorsaság nem elég, koncentrálni is kell. Hiába gyors Ricsi is a pályán, ha nem tud fókuszálni az ügyességinél, ha az nem megy neki. Márpedig nem megy. A focis feladatnál is elvérzett olyannal szemben is, aki életében sose focizott, pedig Ricsi játszott – elemzett Patrik.