A tánc rabja lett Kinizsi Ottó, tovább folytatná versenypartnerével

A Dancing With The Stars véget ért, azonban Szőke Zsuzsanna és Kinizsi Ottó nem hagyná abba a közös táncot. Akár még live videón is láthatjuk őket.

Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna második helyezést ért el a Dancing With The Stars versenyében. A heteken át tartó műsor annyira megszerettette a tatabányai színész-rendezővel a táncot, hogy nem mond le róla, továbbra is folytatni szeretné – számolt be róla a Borsonline. Ottó táncpartnere Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy bizony a versennyel nem ért véget a kettejük közös tánckarrierje. Terveznek még közösen táncolni.

„Pont tegnap beszéltük, hogy jövő héten valamikor szívesen táncolnánk egyet. És ha Ottó ráér, akár egy live-ot is összehozhatunk" – írta a táncosnő bejegyzésében.