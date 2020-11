Xantus Barbara maszkot árul egy plázában, Détár Enikőnek is vitt már egyet

A színésznő nem akart otthon ülni. Inkább dolgozik, amit csak tud, hogy eltartsa a családját. Hisz abban, hogy hamar túl leszünk a járványon. A koronavírus-járvány miatt elengedhetetlen a maszk viselése, és mivel beépült a mindennapjainkba, egy többen a szebb, divatosabb és kényelmesebb darabokat keresik.

Így történt ez a Ripost munkatársával is, aki egy pesti plázában akart új maszkot vásárolni. Miközben a különféle színű és formájú darabok között válogattak, egy ismerős, kedves hang szólította meg őket:

„Szerintem ez a maszk illene hozzád. Nagyon szép és vagány, ilyet vittem a barátnőmnek, Détár Encinek” – hangzott el a mondat, amire a kolléganő azonnal felkapta a fejét.

Ekkor derült ki, hogy a selymes hang nem másé, mint a népszerű színésznőé, Xantus Barbaráé, aki a koronavírus miatt maszkokat árul. Barbara szeme mégis mosolygott a pult mögött, hiszen büszkén vállalja az új szerepét, amit az élet osztott ki rá a mostani nehéz, pandémiás helyzetben.

„A színház bezárt és van két gyerekem – kezdte a Ripostnak.

– Nem bírnék otthon ülni! Muszáj pénzt keresnem, mert most nincs semmi bevételem. Nem adtam fel a hivatásom, de ez egy váratlan, különlegesen nehéz helyzet és egy ilyen alkalmi munka segít túlélni lelkileg és anyagilag is”

– mondta kendőzetlen őszinteséggel Xantus Barbara, aki bár örülhetne annak, hogy maszkkal az arcán elbújhat a vásárlók kíváncsi tekintete elől, de ő egyáltalán nem bánja, ha felismerik. Külön öröm számára, hogy olyan terméket árul, amiben maga is hisz és így ő is segíthet másokon.

„A hangomról fel szoktak ismerni az emberek, még ha az arcomat nem is látják, de mindig nagyon aranyosak. Olyankor szeretnének megpuszilgatni, de a vírus miatt ez nem lehetséges, így mindenki ígéretet tesz, hogy majd hozzám küldi maszkért az ismerőseit is. Nem szégyellem, hogy három diplomával maszkokat árulok, inkább csak szomorú, de tudom, hogy nemcsak az én életem változott meg, az egész világ küzd a járvánnyal. Azt sem tartom kizártnak, hogy a vírushelyzet után is fontos lesz megtartani egy másodállást. A lényeg, hogy senki ne adja fel, én sem teszem, hiszen biztos vagyok abban, hogy túl leszünk ezen az egészen” – mondta a színésznő, akit neve hallatán több helyről elutasítottak, ezért is örül annyira a jelenleginek.

A színésznő talpraesettségét jól tükrözi, hogy a lapnak elárulta: a meglévő munkája mellé még szívesen vállalna másikat is.