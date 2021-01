Szívszorító részlet derült ki a kecskeméti tanárnő haláláról

Az egész települést sokkolta a szörnyű tragédia.

Az egész települést sokkolta az a szörnyű tragédia, ami az egyik kecskeméti középiskola tanárnőjével történt hétfőn reggel. Az 52 éves tornatanár éppen elméleti online órát tartott a 11. osztályosok számára az otthonában, amikor egyik pillanatról a másikra rosszul lett, a szemei felakadtak és leesett a székéről. Az osztály tagjai mindent láttak a monitoraikon, egyből hívták telefonon tanárnőjüket, és kiabáltak is neki. A pedagógus férje alig fél perc múlva be is rontott a tanításra kialakított helyiségbe.

Az Országos Mentőszolgálat Sajtóosztálya is megerősítette: ugyan a férj és a percek alatt kiérkező mentők is megpróbálták újraéleszteni, de sajnos már nem tudták megmenteni a szerencsétlenül járt asszony életét.

A váratlanul elhunyt tanárnő férjének különösen borzasztó érzés lehetett, hogy éppen aznap volt az 53. születésnapja. De nem csak neki és a családjának okoz örök fájdalmat és traumát ez a szörnyű esemény. Egy osztálynyi diák nézte végig élőben, ahogy a szeretett tanárnőjük életét veszti az otthonában.

„A tanítás azóta folytatódott, nem rendeltek el ideiglenesen szünetet. Nagyon nehezen viselik a társaim, akik élőben látták az eseményeket, azóta én is az események hatása alatt vagyok. Felajánlották nekünk a pszichológusi segítséget, de azóta az egyik órán beszéltünk is a történtekről közösen„

– nyilatkozta szerdán a Borsnak az egyik, neve elhallgatását kérő diák, aki szintén részt vett azon az órán, amikor a tragédia megtörtént.

Az a végzős osztály is értetlenül áll a történtek előtt, amelynek az 52 éves korában elhunyt tanárnő volt az osztályfőnöke. Ugyan ők nem voltak jelen azon a bizonyos órán, de rendkívül közvetlen kapcsolatot ápoltak vele, és egytől egyig nagyon szerették.

A diákok elmondása alapján a közelmúltban több online órájuk is elmaradt, mert a tanárnőnek vizsgálatokra kellett mennie.

Úgy tudni, hogy szívultrahangot csináltak neki. A halál pontos oka a szakértői vizsgálat után fog kiderülni.

Megszólalt az igazgató Az elhunyt tanárnő a Szent-Györgyi Albert Technikum 52 éves pedagógusa volt. „Az érintett osztály és a tanárnő saját osztálya is pszichológusi segítséget kap az esemény feldolgozásához, melyet az oktatói testület részére is biztosít az intézmény. A tragédia feldolgozásában a tanárok is segítik a diákokat” – nyilatkozta a Hírös.hu-nak Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója.

