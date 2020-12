A kényszer nagy úr – pizzafutárként dolgozik Bódi Guszti

Pizzafutárnak állt unokájával Bódi Guszti, aki úgy gondolja, ebben nincs semmi szégyellnivaló, hiszen egész életükben becsülettel dolgoztak, és nem szeretnék felélni a megtakarításukat.

A zenész a Borsnak elárulta, hogy bár van megtakarításuk, azt nem szeretnék felélni, így a rengeteg szabadidejében az unokájának segít a pizzaszállításban. „Közölte, hogy szeretne saját pénzt keresni, hogy ne kelljen a szüleiktől vagy tőlem kérnie. Mindig is arra neveltük, hogy húszévesen nem ülhet otthon” – mondta.

„Van, hogy akár 9-10 órát is az utcán kell töltenünk, de addig is együtt vagyunk. Ha például az unokám egy környéken több címet kap, akkor beülünk a kocsijába, és miközben ő az egyik házba becsenget, én viszem ki az ételt a másikba. Baseballsapkát és maszkot is viselek, de ha felismernek, nagyon örülnek nekem” – tette hozzá.