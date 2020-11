Ennyi pénzt bukhatott Curtis, mert kihagyta a tévéshow-t

Curtis nem jelent meg a vasárnapi tévéfelvételen, ezzel az egyik legnézettebb tévéműsor teljes szerkezetét is át kellett alakítani, kiesett belőle a két produkciója, az utána jövő 4-5 perces elemzések is, ráadásul a közös fellépést is át kellett alakítani.

Úgy tudni, hogy csütörtök este még bulizni ment, pénteken pedig már meg sem jelent a próbákon. Ekkor már sejthették a Sztárban sztár és a TV2 vezetői, hogy gond lesz, azaz legalább nem vasárnap este fél hétkor kellett improvizálni, az élő adás előtt – írja az Origo. De mennyit bukott azzal, hogy több éve elhunyt édesapja miatti gyászra hivatkozva nem ment el a show-ba? Egyfelől gázsit kapnak a szereplők, ennek összege nem nyilvános, de nem csak tízezres összegről van szó. Aki a végéig eljut (és erre Curtisnek sok esélye volt, hiszen addig tisztességesen teljesített), természetesen sokkal többet kap, mint aki kiesik az első hetekben. Emellett a győztesnek jár egy díj, és mellé egymillió forint (ezt illik felajánlani jótékonykodásra). Kötbért is kell fizetni Ezeket az összegeket biztosan elbukta a rapper, és akkor még nem volt szó arról, hogy alapos, többoldalas szerződésük van a sztároknak, hírességeknek, celebeknek a csatornákkal, amelyben pontosan leírják, milyen összeget kell fizetniük, ha nem jelennek meg egy promóciós eseményen, a próbákon, a fellépésen. Természetesen, ha valaki beteg, akkor megértő a produkció, és segít, amiben tud. Most úgy tűnik, várják vissza Curtist a fináléra, de a versenyt már nem nyerheti meg. Volt olyan zsűritag, aki mentegette, volt olyan zenészkolléga, énekesnő, aki ezen a sokadik esélyen kiborult.