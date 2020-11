Megrendítő! Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a magyar sztáranyukánál

Kendőzetlen őszinteséggel vallott betegségéről a LifeTV Bréking című műsorában Doszpot Evelin.

A sztáranyuka két évvel ezelőtt talált egy furcsa anyajegyet magán, amit azonnal kivizsgáltatott, ám az eredmény még az orvost is meglepte – írja a Ripost.

Evelinnél rosszindulatú melanómát diagnosztizáltak, és kétszer is megműtötték.

„Két éve nyáron találtam egy furcsa anyajegyet magamon. Elmentem megnézetni, a doktornő pedig elküldte a mintát szövettanra. Másnap felhívott, hogy baj van… Három napra rá meg is műtöttek, majd két hét múlva másodszor is. Áprilisig három havonta mentem vizsgálatokra” – árulta el Evelin, aki a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet.

Az édesanya a gyermekeit és a férjét is folyamatosan viszi vizsgálatokra, hogy mielőbb megelőzhessék a bajt.