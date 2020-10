Meglepetések! Itt vannak a Nicsak ki vagyok? új évadának sztárcsapatai

Ismét jön a Nicsak ki vagyok? – a rejtélyek színpada a TV2-ön és végre arra is fény derült, hogy kik lesznek a két csapat tagjai.

A Dancing with the Stars élő adásában hullott le a lepel és végre kiderült, kik lesznek a Nicsak ki vagyok idei évadjának csapattagjai.

Az már korábban kiderült, Ábel Anita és Kajdi Csaba lesz a két csapat kapitánya, valamint múlt vasárnap arra is fény derült a Sztárban sztár színpadán, hogy Pápai Jocival bővül az ítészek csapata, aki Cyla csapatát erősíti majd.

A tegnapi esti táncos show műsorban a többi csapattag személyét is felfedték:

Ábel Anita csapatában Csonka András és Király Viktor kapott helyett, míg Kajdi Csaba és Pápai Joci mellett Mádai Vivien tűnik fel a hamarosan induló műsorban.