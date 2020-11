Marco Rossi magyarul tanul, ráadásul nem is akárkitől

A sikerkovács, Marco Rossi a telki szállodai szobájából instruálta a nagy diadalmat arató magyar válogatottat. Az olasz szakmai stáb megfogadta, hogy az Eb-re meg­tanul magyarul.

A koronavírussal megfertőződött szövetségi kapitány, Marco Rossi az Izland elleni meccs alatt egész végig telefonon instruálta segítőjét, Cosimo Ingusciót a telki edzőközpontban található szobájából, sőt a szünetben webkamerán a játékosokhoz is intézett lelkesítő beszédet. Az olasz szakember meglátásai, kérései a távolból is működtek, de a futballisták már korábban is folyton hangsúlyozták, hogy a javuló eredmények annak is köszönhetőek, hogy kiváló az összhang a szakmai stábbal.

Ennek ellenére néha még mindig érezzük az akadályát, hogy nem beszélünk magyarul, ezért megfogadtuk Marcóval és a szintén koronás pályaedzővel, Giovanni Constantinóval közösen, hogy az Eb-ig megtanuljuk a nyelvüket

– mondta Inguscio, aki eddig három tétmeccsen helyettesített főnökét kényszerűségből, és mindhármat megnyerte.

Ezzel szeretnénk valamit visszaadni a felénk áradó bizalomból és szeretetből – tette hozzá.

Az 1994 óta hazánkban élő szakács, étterem-tulajdonos, Gianni Annoni a Borson keresztül felajánlotta honfitársai számára, hogy segít nekik a magyar nyelv elsajátításában.

Rossival jó kapcsolatot ápolok, örülök, hogy egy ilyen intelligens olasz ember irányítja a magyar válogatottat – magyarázta a korábbi műsorvezető.

Az első perctől kezdve szeretne beilleszkedni, és ha ő és a stábja igényli, szívesen tartok nekik magyarból különórát. Fél év viszont kevésnek tűnik a nyelv elsajátítására. Jó választás volt egyébként olaszokat kinevezni a válogatott élére, mert sok érzelmet vittek a munkába, ami kezd kifizetődni

– mesélte Gianni.

Borítókép: az olasz szakmai stáb