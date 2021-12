Kiderült, miért költözött titokban külföldre Schell Judit

A koronavírus-járvány kellős közepén két kisebbik gyermekével Spanyolországba költözött a színésznő. Schell Judit 13 éven át gyűjtött arra, hogy létrejöhessen élete legnagyobb, egy éven át tartó kalandja.

Schell Judit még tavaly hagyta el Magyarországot, teljes titokban. Miután férjével, Schmied Zoltánnal szétváltak útjaik, a színésznő úgy döntött, egy teljes évre Spanyolországba költözik két kisebbik gyermekével. Judit a Retro Rádió Abaházi Presszó című műsorában nyilatkozott arról, hogy a nagy kaland rengeteg megtakarítását felemésztette, egy vagyont költött el. Igaz, hosszú időn át spórolt arra, hogy ezt megtehesse.

– Rég elkezdtem készülni erre az utazásra. Már 13 évvel ezelőtt gondoltam rá anyagilag, azóta gyűjtögettem, mert tudtam, hogy megtörténik

– kezdte a műsorban Judit.

Mint kiderült, a Jászai Mari-díjas színésznő időszakos külföldre költözésének nincs köze a szakításhoz.

2019 őszén már szerettünk volna Costa Ricára menni az egyik kedves barátomhoz, de a világjárvány miatt nem tudtunk elindulni. Akkor úgy gondoltam, hogy módosítom az úti célt, és inkább Európában maradunk, így esett a választásunk Dél-Spanyolországra

– mesélte Abaházi Csabának.

A Thália színház természetesen tudta és engedélyezte, hogy elmenjen egy hosszabb szünetre. A mediterrán életet több szempontból is tanulságosnak találta. Sokat gyakorolhatta az angol nyelvet és egyfajta útkeresésen is keresztülment. Mint mondta, szeretett volna kicsit visszatérni a „kezdőponthoz”. Szerette volna olyan emberek szemével is látni magát, akik nem a híres Schell Juditként ismerik őt.

13 éves fiát, Boldizsárt egy angol–spanyol két tannyelvű iskolába íratta, kilencéves lánya, Bori pedig egy családias Montessori-iskolába járt.

– A gyerekeknek és nekem is egy nagyon hasznos utazás volt ez. Több idegen nyelvvel is megismerkedtek, mert az iskolában nemcsak angolt és spanyolt oktattak, de még németet is tanultak. Kint sem hagyták abba a sportot, nagyon aktív életet éltünk

– mesélte.

Judit a kint töltött idő alatt nem keresett munkát, hazatérve pedig felmondott a Thália színházban, és szabadúszó színésznő lett. Mint mondta, jelenleg csak olyan munkákat vállal, amiket belátható időn belül tud teljesíteni. Sőt, azzal a gondolattal is kacérkodik, hogy új területen próbálja ki magát.