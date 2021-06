Herczeg-Kis Bálint elárulta, mit érzett a döntő után, és mire költi a 15 milliót

Neki volt a legtöbb futama, a legjobb statisztikája, a legtöbb medálja, 113 versenynapot végigcsinált sérülés nélkül, sokan rettenetes igazságtalanságnak érezték volna, ha nem ő nyer. Végül az utolsó napon is sikeres volt a gimnazista fiú, aki a kamerán kívül is olyan szelíd, nyugodt, értelmes, mint amilyennek a képernyőn megismerték százezrek.

– Sikerült felfognod, hogy megnyerted?

– Még nem igazán… Hosszú utat jártunk be. Elképesztő érzés, hogy sikerült nyerni, mentálisan nehéz volt az öt hónap, és sok mélypontom volt. Fiatal vagyok, úgyhogy nem volt korábban ilyen, hogy ennyi ideig legyek távol a családomtól és a barátnőmtől, 14 éves korunk óta együtt vagyunk – mondta az Origónak Herczeg-Kis Bálint.

– Általános iskolai szerelem?

– Egy általános suliba jártunk, de én átmentem egy hatosztályos gimnáziumba, de jóban lettünk. Nagyon szoros barátságba kerültünk egy nyáron. A társaságban már mindenki látta, hogy ez több lesz, mint barátság, de nekünk esett le utoljára. Egyszer csak rájöttünk… azóta hatalmas a szerelem.

Nem tudok most róla semmit. Nagyon őröl belülről, hogy hónapok óta nem hallok róla semmit. Ez a legnehezebb itt… a jutalomjátéknál, a videóüzenetnél összetörtem, az utolsó pillanatig tudtam hinni benne, hogy nyerünk. Akkor zokogtam is,

sokat jelentett volna, de a Bajnokok nyerték a hazatelefonálás lehetőségét. Nagy erőt adott volna, ha megint láthatom a szerelmem, de fontos volt ezen túllépni.

– Mikor derült ki, hogy az alapcsapattal jössz ki?

– Viszonylag későn derült ki az utazó keret, már tél volt. Ezzel nekem egy álmom vált valóra – és azóta is ezt élem, elképesztő, hogy itt lehetek. Otthon persze gyakoroltam a jelentkezés óta, mert én végig akartam ezt játszani. Sokat dobáltam karikákat, mindent, amit tévéből el tudtam lesni, nem bíztam a véletlenre.

– Neked volt nyolc medálod, mellettük a legtöbb futamod, a legjobb statisztikád is. Ezt számolgattátok benn?

– Sosem tudtuk, pontosan mennyit futottunk, hol járunk, de én itt vagyok az első nap óta. Ez alapján sejtettem, hogy nekem van a legtöbb futamom. Sokszor nekem kellett mennem hirtelen halálon is, de sose volt bajom azzal, hogy nekem kell futni a legvégén is. Végeredményben pozitív elismerés volt, hogy legjobb fiúként én állhatok oda. Közben sok élményt, sok villanapot is behúztunk.

– Mit sportoltál az Exatlon előtt?

– Sokfélét kipróbáltam. Apukámék mindig a fáról szedtek le, kisgyerekként nem bírtam megmaradni egy helyben, örökmozgóként falmászással kezdem már ovisként. Elsőben már karatéztam, sokat versenyeztem. Aztán jött a boksz és kickbox, a küzdősportokban találtam meg, amit szeretek. Apuval is együtt bunyózunk – vele amúgy is nagyon baráti a viszonyom, sokat hülyéskedtünk és játszottunk együtt, mint barátok.

– Több exatlonoson látszott a feszültség, izgalom, de te buddhista nyugalommal mentél ki versenyezni. Ilyen a természeted vagy ez belső munka eredménye?

– Én a magánéletben is észérvekkel akarom megoldani a problémákat, nem vagyok hirtelenharagú.

Láttam az előző évadokat, és kiderült számomra, hogy ezt csak pozitívan, nyugodtan lehet végigvinni, márpedig nekem ez volt a célom. Tudtam, hogy a pálya fontos, az előny megnyugtató tényező. De azzal is tisztában voltam, hogy mindig az ügyességi feladatnál dőlt el minden, úgyhogy én az első naptól azon voltam, hogy fejben ott legyek.

24 órából háromszor vagy négyszer három percre kellett nagyon összpontosítani.

– Kivel leszel kapcsolatban tíz év múlva?

– Mindenki befogadó volt, mindig erős csapaként álltunk a rajhoz. Minden bajunkat meg tudtuk beszélni, és több emberrel szoros viszonyt fogok ápolni. A végére Ákossal lett nagyon jó a kapcsolatom, ő is szereti az extrémsportokat, a mentalitásunk hasonló, laza srácok vagyunk, ez a pályán is előny. Bízom benne, hogy a verseny után is lesznek közös programjaink.

– Hogy láttad, elfogadta, hogy a végén legyőzted?

– Őszinte mosolyt láttam az arcán, tudtunk örülni egymásnak. Ákosról tudtam, hogy nagyon gyors lett, de nem gondoltam, hogy ennyire… A döntő második pályáján korábban csak a bajnokokkal futottam, és senki nem előzött meg.

Ákos iszonyú gyors volt, megvolt a technikája, ezt a parkourból hozta magával, és ügyesen kamatoztatta a pályán. 4-2-nél sem adta fel, akkor kellett még jobban összpontosítanom. Ha feljött volna 4-4-re, akkor szorult volna a hurok…

– Mikor volt az igazi mélypont öt hónap alatt?

– Két hónap után. Akkor tudtam, hogy ha nem esek ki, még három van hátra. Aki akkor jött be, annak is, de nem volt neki előtte két hónap küzdelem. Érzem is, hogy kicsit leharcolódott a testem, érezem a bokámat, térdemet, jól fog esni egy kis pihenés.

– Mi a helyzet a gimnáziummal?

– Még nem fejeztem be a sulit, a 12. osztály 2. félévére magántanuló lettem, augusztusban osztályozóvizsgázom, ősszel meg érettségizem. Olyan munka lenne jó, amit szeretek: a sportot például imádom, ezt szerezném átadni másoknak, segítenék életmódot váltani embereknek. A fotózás a másik szenvedélyem, a nyeremény egy részét arra fordítom, hogy felturbózzam a szettemet.

– 15 milliót nyertél, a fotós dolgokon kívül mire költesz majd?

– Még nem is fogtam fel, hogy nyertem. De

butaságra biztos nem költöm el. Eddig nem volt sok pénzem, de ha volt valami, vigyáztam, hogy ne költsem el hamar. Olyanra fordítom majd, amivel pénzt lehet keresni, ilyen a fotózás.

A videó és a fotó is érdekel, de nem a stúdióban beállított képek, hanem a pillanatok, a rendezvények, az esküvők, az őszinte érzések, amelyeket el lehet kapni.

– Nem volt eseménytelen az öt hónap, amit benn voltatok, mit tudtok a külvilágról?

– Nem sokat, szinte semmit. Most szabadultunk, és nagyon jó, hogy a régi játékosok itt maradtak, együtt tudunk lazulni. De az lesz a jó, ha már a rendes világban élek, otthon.

– Elképesztően megnőtt a követőid száma például az Instagramon. Fontos ez neked?

– Bízom benne, hogy megérte hónapokig küzdenem. A fotós vállalkozáson is sokat dob majd, ha a fiatalok, akik használják az Instát, látják a munkáimat, hátha megkeresnek majd.