Gyilkos férje életét mentette meg a haldokló Irma néni

Megölte feleségét és öngyilkosságot kísérelt meg nevelt fiuk házában egy 73 éves férfi Babócsán. A haldokló Irma néninek még volt annyi ereje, hogy kihívja a mentőket, ezzel megmentette gyilkosa életét.

A 73 éves férfi elfogadta a neje előző kapcsolatából származó fiát, Sanyit, és szinte a sajátjaként szerette. Született két közös gyermekük, Melinda és János, de hogy még teljesebb legyen az életük, magukhoz vettek egy intézetben nevelkedő fiút, Gábort is. Őt örökbe is fogadták, ezért a férfi nevét viseli. A házaspár kapcsolata az idők folyamán megromlott, és egyre gyakoribbá váltak a nézeteltérések. Legutóbb három hónappal ezelőtt vesztek össze, akkor az asszony Gábor házába költözött. Szombat reggel János becsengetett a hitveséhez, hogy kiengesztelje, de az összeölelkezés helyett heves veszekedés következett. A vita során előkerült egy balta is, amivel a férfi fejbe vágta volt párját, majd egy késsel önmagát hasba szúrta. A haldokló Irma még képes volt kihívni a mentőket, de rajta már nem tudtak segíteni. A férjét kórházba szállították.

A Bors elérte a házaspár egyik gyermekét.

– Hatalmas tragédia ez nekünk, mert egy csapásra mindkét szülőnket elvesztettük. Még akkor is, ha az apukám életben maradt. Sajnos már többször előfordult, hogy összevesztek és külön is költöztek, de eddig mindig kibékültek. A család abban reménykedett, hogy most is így lesz, elvégre hamarosan itt a karácsony – mondta a Borsnak János.

– Apu az utóbbi időkben csak bolyongott, mert képtelen volt anyu nélkül élni. Mondogatta ugyan nekünk, hogy eldobja az életét, de nem vettük komolyan. Azt, hogy anyánkat is megöli, egyenesen nem is tudtuk elképzelni – fejezte be a gyászoló férfi.

Borítókép: illusztráció