Gabriela Spanic korábbi párja kitáltalt: ezt gondolja valójában új partneréről, Tóth Andiról

Tóth Andi lett a szerencsés, aki Gabriela Spanictól átveheti a stafétát, vagyis a Dancing with the Stars legtapasztaltabb mesterétől tanulhatja meg a tánc fortélyait. Az, hogy Andrei Mangra idén is részt vesz a TV2 szupershow-jában, csak a véletlennek, vagyis inkább a világjárványnak „köszönhető”.

Andrei Mangráról és világsztár partneréről számos pletyka keringett a Dancing with the Stars és persze Gabriela Spanic rajongói körében. Sokan szerették volna, ha a táncos és a venezuelai színésznő között több is alakul munkakapcsolatnál és barátságnál. A fiatal táncos a Borsnak mesélte el, mi is történt valójában, és arról is beszélt, miért utazott el két hónapra Mexikóba az első évad után.

„Szoros maradt a kapcsolatunk Gabrielával, bár tagadhatatlan, hogy a köztünk lévő fizikális távolság kicsit megnehezíti a kommunikációt, már csak azért is, mert elég komoly az időeltolódás Magyarország és Mexikó között. Hetente egyszer biztosan beszélünk telefonon, vagy interneten keresztül. Ő most egy szappanoperát forgat, ami sok elfoglaltságot jelent. Mindezek ellenére azt hiszem, örök barátságot kötöttünk, sőt az is benne van a pakliban, hogy idővel újra együtt fogunk dolgozni, bár ez leginkább az ő álma” – kezdte lapunknak a Dancing with the Stars második évadának sajtótájékoztatóján Andrei Mangra, aki most először beszélt arról is, hogy miért is utazott Mexikóba a színésznővel, közvetlenül a döntő után.

„A nézők és a sajtó imádta azt a sztorit, hogy Gaby és köztem valami szerelemféle szövődött, mi pedig ha rákérdeztek, cáfoltuk ugyan, de láttuk, hogy nem igazán hisznek nekünk, így engedtük, hadd terjedjenek ezek a pletykák. Erre rátett egy lapáttal, amikor a műsor után én két hónapra Mexikóba utaztam Gabyval.

Eredetileg egyébként fél év lett volna belőle, mivel a fejébe vette, hogy belőlem szappanoperasztárt farag, és ehhez annál a cégnél végeztem volna el a színitanodát, ahol ő most is dolgozik. Sajnos a koronavírus miatt végül nem indult el a képzés, de nem kizárt, hogy ha vége ennek az őrületnek, belevágok. Ő ugyan jobban szeretné, mint én, de ki tudja, talán igaza van, és van tehetségem ehhez a különleges műfajhoz…” – mesélte nevetve a fiatal táncos, aki a TV2 sikerműsorának második évadában Tóth Andiból igyekszik profi táncost faragni. Andrei úgy látja, hogy erre minden esélye meg is van, bár sejti, hogy Gaby után egy újabb kemény menet vár rá.

„Andi temperamentumban nagyon hasonlít Gabyra, vagyis idén sem lesz könnyű dolgom. Lobbanékony lány, de ez a lobbanékonyság hasznos is lehet, ha tudjuk irányítani és koncentrálni. Rengeteg energiája van és nagyon alázatos, egyszóval eddig nagyon pozitívak a tapasztalataim. Az persze biztos, hogy lesznek nehéz pillanataink, hiszen elég kemény tanár vagyok és magasra teszem a lécet. Ez lesz az ötödik Dancing with the Stars, amiben dolgozom, és eddig négyszer döntőztem és lejjebb nem adom, az tuti!”