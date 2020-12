Milliókat nyert! Elárulta, mire költi a pénzt a Farm VIP friss győztese

Novák Zoltán sikerének titkáról is beszélt egy interjúban.

Novák Zalán sikerének titka: a tettei. A TV2 Farm VIP győztesét elkerülték a látványos csetepaték a kalandrealityben. Zalán úgy érzi, a mezítlábas önmagát mutathatta meg és azt, mennyire imádja, ha meg kell dolgozni a javakért – mondta a Borsnak.

Gratulálunk! Mit gondol, mi a sikerének titka?

Úgy gondolom, a tettek bizonyítsák a sikert, ne pedig a szavak. Én úgy vettem részt ebben a játékban, hogy teljesen a tettek vezéreltek, és nem gondoltam, hogy bármibe is, ami körülöttem zajlik, bele kellene szólnom. A tanyán a munka az első számú feladat. Fel kell kelni hajnalban, az állatokat meg kell etetni. Többnyire egy órával azelőtt ébredtem, mielőtt a többiek is felkeltek. Valahogy elkerülték a konfliktusok a többiekkel szemben.

Mit gondol ezekről a feszültségekről?

Alapvetően nem vagyok egy olyan személyiség, aki konfliktust generálna. Itt 14 különböző személyiség volt összezárva. Szinte lehetetlen volt, hogy ne alakuljon ki konfliktus az emberek között, főleg úgy, hogy egymás­ra voltunk utalva. A lányok próbáltak taktikázni, míg Kucsi és én ezt teljesen elengedtük. Én és Kucsi teljesen elengedtük, és rábíztuk magunkat a sorsra.

Említette, visszamenne, miért?

Szerettem ezt csinálni, és szeretném is. Nem is akartam hazajönni. Ez az érzés, az ott átéltek nem jönnek át a televízió képernyőjén keresztül, főleg azoknak, akik naponta 3-4 órát nyomkodják a telefont. Felkelsz, friss levegő, nyugalom és munka, munka. Imádom a természetet, nyáron is mezítláb járok, egy szál gatyában. Úgy érzem, itt jobban meg­mu­tat­hat­tam, ki is vagyok valójában, mint az Exatlonban. Mindenkinek javaslom a minimum pár napos telefondetoxot. Engem a Farm VIP türelmessé tett.

Miképp élte meg a visszatérést a régi a kerékvágásba?

Nehéz volt. A bioritmusom teljesen más lett. Itt valóban a megszokott hétköznapokból, a social media világából kiszakadva a média világából tudtunk élni. Az esténkénti történet­mesé­lé­sekbe is úgy tudtam magam beleélni, mintha én is ott lennék. Ambrus Attilát imádtam hallgatni. Az ő történetei magával ragadtak, egy­szerűen egy teljesen más életformába csöppentem, ami nagyon közel áll hozzám.

Mire fogja költeni a nyereményét?

Hogy mire költeném a pénzt, nem tudom, és nem is gondolkozom ezen. Sosem voltam pénzcentrikus. Egyszerűen nekem maga az élmény, az egész műsor többet adott, mint a pénznyeremény. Erős barátságok köttettek. Kucsival és Atival is nagyon jóban lettem, amiben bízom, hogy a jövőben is megmarad.

A család hogyan élte meg a hiányát?

A családom már hozzászokott ahhoz, hogy távol vagyok. Az Exatlonban is öt hónapot töltöttem messze a szeretteim­től. Mi nagyon családcentrikusak va­gyunk a testvéremmel együtt. Most egy héttel az ünnepek előtt hazamegyünk, hogy minden veszélyt elkerüljünk és együtt tudjunk ünnepelni.