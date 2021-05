Ezért a képért szedik szét a rajongói Dér Henit

Dér Heni újabb fotót posztolt a minap az Instagram-oldalán, és rögtön nekiestek a követői. Mégpedig azért, mert az énekesnő és a kedvese, Gergely egy étteremből posztolt. Ezzel önmagában még nem is lenne semmi baj, ám mivel Heni a múlt héten szült, a követői közül sokan beszóltak neki. Szerintük ugyanis nem elfogadható, hogy lelép a néhány napos csecsemője mellől.

„A fiadat ott ringatod magad mellett vagy egy hét után már le is passzoltad a rokonoknak” – vonta kérdőre az egyik követője a Ripost cikke szerint.

„Akárhogy is számolom nem telt el egy hét a szülésed óta és már étterembe járkálsz? Ki van az újszülött babával? Gratula a hozzáállásodhoz, már most. Eddig ment a házhoz rendelés, most is mehetett volna. Nem, nem vagyok irigy, én voltam olyan szar anya, meg feleség, hogy még a császár után is főztem stb. És nem, nem volt segítségem, bár lehetett volna. De a gyereket nem másoknak szüljük” – fogalmazott egy másik rajongó.

De van olyan is, aki Heni védelmére kelt. A rajongó szerint semmi baj nincs azzal, hogy az énekesnő ugyanúgy éli az életét, mint a szülés előtt.

„Kizárólag Magyarországon vannak ennyire begyöpösödve az emberek, hogy üljön otthon az anyuka három-négy hétig és ki se merje tenni a lábát. Nevetséges, két-három napos babával is már simán ki lehet menni az ég világon semmi baja nem lesz” – írta.

Mások azt találgatták, hogy a fotó még a szülés előtt készülhetett.

„Ha megnézitek, szerintem itt még nem született meg a kisfia. Elég kerek a pocak” – találgatott Heni rajongója.