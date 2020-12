Emberfeletti teljesítmény! 3 hétig egyedül ápolt 96 covidos beteget a hős magyar orvos

Nem hagyta magára a kolozsvári Theodóra Idősek Otthonának lakóit dr. Szentágotai Lóránt, az intézmény 71 éves magyar orvosa, folytatta gyógyító munkáját, amikor három héttel ezelőtt kitört náluk a koronavírus-járvány. Szombat este ő maga is kórházba került. Az otthon lakói hősként tekintenek rá és imádkoznak, hogy mielőbb visszatérjen.

Három héten át folytatott hősies küzdelmet a koronavírus-járvány ellen Kolozsváron egy magyar orvos. A 71 éves dr. Szentágotai Lóránt nem hagyta magára az idős gondozottakat, amikor három héttel ezelőtt kitört a járvány az intézményben. Éjt nappallá téve dolgozott, amíg bírta. Az orvos már a járvány kezdetétől vállalta az idősotthon lakóival együtt a karantént, noha így nem láthatta imádott unokáit, csak képernyőn.

„Nagyon a szívén viseli a betegei sorsát, a gyógyszereket 26 éve minden reggel ő számolta ki nekik – mondta el a Ripostnak Juhos Márton, a Theodóra ház személyzetért felelős igazgatója. – Megbecsüli a lakókat és ők is nagyon ragaszkodnak a doktor úrhoz, családtagként szeretik. Amióta járványhelyzet van, be is költözött az otthonba.

Három héten át egyedül birkózott meg a koronavírusos betegek kezelésével, egyik nap sem aludt három óránál többet.

Szombaton reggel még ő adagolta ki a betegeknek a gyógyszereket, de estére rosszul lett, az éjszaka folyamán őt és néhány idős beteget kórházba vittek. Most neki van szüksége kezelésre, de mindannyian hősként tekintünk rá és bízunk benne, hogy hamarosan meggyógyul és visszatér közénk” – tette hozzá elcsukló hangon az igazgató.

Emanuel Ungureanu kolozsvári képviselő, az Egészségügyi Kamara Bizottságának alelnöke felhívást tett közzé, hogy orvost szerezzen az otthonnak.

„Nagy szükség van a segítségre! A kolozsvári Theodora Idősek Otthonában súlyos a helyzet. 96 idős ember elkapta a koronavírust, és az otthon alapítója, a lelkiismeretes Szentágotai doktor egyedül ápolja őket, de ő maga is megfertőződött” – írta. Mint Juhos Márton igazgató a Ripostnak elmondta, a háziorvosok alapítványán keresztül jelentkezett egy doktornő, aki már átesett a koronavírus-fertőzésen.

„Továbbra is nagy szükségünk van orvosok és ápolók segítségére” – tette hozzá. Dr. Szentágotai Lórántot nem sikerült utolérnünk a kórházban,

állapotáról csak annyit lehet tudni, hogy aggodalomra ad okot.

Idősek és szegények doktora

Kolozsváron az idősek és a szegények orvosaként ismerik dr. Szentágotai Lórántot. 26 éve alapította meg a Theodóra házat, személyes indíttatásból. Súlyos beteg édesapja utolsó kívánsága volt: „Fiam, vigyázz az öregekre!” Szentágotai doktor személyes kapcsolatot ápol minden betegével, rendszeresen részt vesz az otthonban szervezett kulturális programokon, és keresztényi érzékenységgel fordul a lakóihoz. Munkáját Kolozsvár díszpolgára címmel ismerték el 2016-ban. Az otthonnak mindig nagy a várólistája. A sürgős eseteket veszi előre, akiknek állandó orvosi felügyeletre van szükségük és egyedül vannak.

„Őszintén, azért van még egy másik kritérium: olyan emberek, akiknek a világ magyarsága sokat köszönhet, ők megérdemlik elsősorban erkölcsi szempontból a tiszteletet, a gondviselést és az ápolást. Az ilyen embereket nagyon tisztelem, hogy őket bevehessem, még az irodámból is képes vagyok betegszobát kialakítani” – nyilatkozta korábban a Nőileg című magazinnak.