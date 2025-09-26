szeptember 26., péntek

Szoboszlai Dominik kiakadt az értékelésén + VIDEÓ

A Liverpool edzésén meglepetés várta a játékosokat, de nem mindenki fogadta felhőtlen örömmel. Szoboszlai Dominik reakciója különösen nagy visszhangot váltott ki a társak körében.

Szabó Bence

A Liverpool játékosait edzés előtt különleges meglepetés várta: mindannyian díszdobozban kapták meg a világ legnépszerűbb focis videójátékát, az EA Sports FC 26-ot, benne a saját értékelésükkel. Az öröm azonban nem volt felhőtlen, hiszen Szoboszlai Dominik láthatóan elégedetlen volt a neki kiosztott pontszámokkal.

Szoboszlai Dominik EA Sports FC 26 értékelésével a társak sem értettek egyet.
Szoboszlai Dominik nem volt elégedett az EA FC 26 pontszámaival
Fotó: Nikki Dyer - LFC / Forrás:  Getty Images

Az EA FC 26 szerint nem Szoboszlai Dominik a legjobb magyar játékos

A magyar középpályás összesített mutatója ugyan 82-ről 83-ra nőtt a 100-ból, több részlet azonban bosszúságot váltott ki belőle. Különösen a sebességét találta alacsonynak, amely a tavalyi évhez képest érthetetlen módon visszaesett. Ugyanakkor erősödött a fizikuma (70-ről 76-ra) és a védekezése (59-ről 67-re). A Liverpool FC által közzétett videóban Florian Wirtz is úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai sebessége a valóságban jóval több, mint a játékban kiosztott 79-es érték.
A Liverpool által közzétett videón a játékosok reakciói.

Willi Orban és Gulácsi Péter is megelőzi Dominikot

A nyáron a „Vörösökhöz” szerződő magyar balhátvéd, Kerkez Milos viszont Szoboszlaival ellentétben örülhetett: játékosértékelése 76-ról 82-re emelkedett a videójátékban. További érdekesség, hogy a magyar játékosok közül nem Szoboszlai kapta a legmagasabb mutatót az idei kiadásban. A listát ugyanis a két lipcsei futballista vezeti. Willi Orbán, az RB Leipzig csapatkapitánya 84-es minősítéssel előzi meg honfitársát, míg a klub kapusa, Gulácsi Péter 85-ös értékelést kapott, amivel jelenleg a legjobbnak számít a magyar játékosok közül az EA Sports FC 26-ban.

A Liverpool háza táján mostanában nagy a nyugtalanság, hiszen több ügy is nagy port kavart. A Southampton elleni találkozón Hugo Ekitiké kiállítása borzolta a kedélyeket, az Angol labdarúgó-ligakupa (Carabao Cup) sorsolása pedig újabb indulatokat gerjesztett a szurkolók között Angliában.

 

 

