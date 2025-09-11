szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

17°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb esküvő

7 órája

Kiderült a titok Krausz Gábor esküvőjéről, ettől ámult az egész násznép

Címkék#mestercukrász#Mikes Anna#Juhos József#citrusos#Krausz Gábor#esküvői torta

Mindenki a szerelmesek tokaji lagzijáról beszél, de nemcsak a tánc és a hangulat került reflektorfénybe. Krausz Gábor esküvője során egy édes meglepetés vált a nap fénypontjává, amiről most lehullt a lepel.

Bajcsy Tünde

Krausz Gábor esküvője szeptember 6-án zajlott egy Tokaj melletti borbirtokon, ahol a sztárséf és párja, Mikes Anna mondták ki a boldogító igent. A 140 fős vendégsereg nemcsak a romantikus ceremóniát élvezhette, hanem azokat a kulináris élményeket is, amelyek méltón tükrözték Krausz gasztronómiai világát. Az este egyik legkülönlegesebb fénypontja az esküvői torta volt. Kapcsolatuk a Dancing with the Stars műsorban bontakozott ki a nagyközönség előtt, és hamar a rajongók kedvenceivé váltak.

Krausz Gábor esküvője nemcsak a romantikáról, hanem a különleges ízekről is szólt – a pár közösen élvezte a mestercukrász által készített desszertet.
Krausz Gábor esküvője nemcsak a romantikáról, hanem a különleges ízekről is szólt – a pár közösen élvezte a mestercukrász által készített desszertet
Fotó: Máté Krisztián / Forrás:  Bors

Krausz Gábor esküvője: klasszikus torta helyett modern változat

A klasszikus emeletes torta helyett a pár egy modernebb megoldást választott. Krausz Gábor esküvőjén egy kisebb torta és több különálló sütemény várta a vendégeket, amellyel a frissességet és a sokszínűséget szerették volna hangsúlyozni. A döntés mögött az a gondolat állt, hogy ne pusztán a külcsín legyen fontos, hanem az ízek, amelyek valóban maradandó élményt nyújtanak. A vendégek visszajelzései alapján a koncepció telitalálat volt: az édességek egyszerre bizonyultak elegánsnak és könnyednek. 

Leányváron készült a különleges torta

A különleges desszertasztal mögött Juhos József mestercukrász állt, aki Leányváron, Komárom-Esztergom vármegye egyik kis településén alkotta meg a pár elképzelései alapján a desszertet. A községben működő cukrászműhely régóta híres arról, hogy egyedi, kézműves desszerteket alkot, most pedig országos figyelmet kapott Krausz Gábor és Mikes Anna lagzijának köszönhetően. Mikes Anna ragaszkodott a citrusos ízvilághoz és a sárga színhez, míg Krausz Gábornak az volt a legfontosabb, hogy a desszert igazán gazdag és különleges legyen. Az olasz konyha ihletésére limoncello likőr is került a receptbe, amely különleges karaktert adott a tortának.

A videóban is látható a meglepetés

Nem maradt titokban, milyen lett a torta: a BorsOnline videójában megörökítették, hogyan választotta ki az ifjú pár a desszertet. A felvételen látszik a sárga színekben pompázó torta, a citrusos díszítés, valamint a vendégek öröme, amikor meglátták az édességet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu