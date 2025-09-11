Kiderült a titok Krausz Gábor esküvőjéről, ettől ámult az egész násznép

Krausz Gábor esküvője szeptember 6-án zajlott egy Tokaj melletti borbirtokon, ahol a sztárséf és párja, Mikes Anna mondták ki a boldogító igent. A 140 fős vendégsereg nemcsak a romantikus ceremóniát élvezhette, hanem azokat a kulináris élményeket is, amelyek méltón tükrözték Krausz gasztronómiai világát. Az este egyik legkülönlegesebb fénypontja az esküvői torta volt. Kapcsolatuk a Dancing with the Stars műsorban bontakozott ki a nagyközönség előtt, és hamar a rajongók kedvenceivé váltak.

Krausz Gábor esküvője nemcsak a romantikáról, hanem a különleges ízekről is szólt – a pár közösen élvezte a mestercukrász által készített desszertet

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: Bors

Krausz Gábor esküvője: klasszikus torta helyett modern változat

A klasszikus emeletes torta helyett a pár egy modernebb megoldást választott. Krausz Gábor esküvőjén egy kisebb torta és több különálló sütemény várta a vendégeket, amellyel a frissességet és a sokszínűséget szerették volna hangsúlyozni. A döntés mögött az a gondolat állt, hogy ne pusztán a külcsín legyen fontos, hanem az ízek, amelyek valóban maradandó élményt nyújtanak. A vendégek visszajelzései alapján a koncepció telitalálat volt: az édességek egyszerre bizonyultak elegánsnak és könnyednek.

Leányváron készült a különleges torta

A különleges desszertasztal mögött Juhos József mestercukrász állt, aki Leányváron, Komárom-Esztergom vármegye egyik kis településén alkotta meg a pár elképzelései alapján a desszertet. A községben működő cukrászműhely régóta híres arról, hogy egyedi, kézműves desszerteket alkot, most pedig országos figyelmet kapott Krausz Gábor és Mikes Anna lagzijának köszönhetően. Mikes Anna ragaszkodott a citrusos ízvilághoz és a sárga színhez, míg Krausz Gábornak az volt a legfontosabb, hogy a desszert igazán gazdag és különleges legyen. Az olasz konyha ihletésére limoncello likőr is került a receptbe, amely különleges karaktert adott a tortának.

A videóban is látható a meglepetés

Nem maradt titokban, milyen lett a torta: a BorsOnline videójában megörökítették, hogyan választotta ki az ifjú pár a desszertet. A felvételen látszik a sárga színekben pompázó torta, a citrusos díszítés, valamint a vendégek öröme, amikor meglátták az édességet.