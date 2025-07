Rejtélyes fotót posztolt Vajna Timi! Már meg is születhetett a baba

„Utolsó kép :)” – írta egy friss Instagram-sztorijához Vajna Tímea, ami újabb találgatásokat indított el követői körében. A képen egyértelműen várandósan látható, de a szöveg alapján sokan úgy vélik: lehet, hogy már meg is született a kislánya, Hailey.

Forrás: Instagram

Vajna Tímea kislánya már a világra jöhetett?

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk: Tímea második gyermeke, egy kislány, a kis Ben után igazi csodaként érkezik a családba. A baba egy beültetett embrióból fogant, ami az utolsó esélyként került sorra, ezért is olyan különleges számukra.

A most posztolt fotón az „Utolsó kép” felirat nemcsak arra utalhat, hogy ez volt az utolsó pocakos szelfije, hanem arra is, hogy talán már meg is született a kis jövevény. A kommentár nélkül közzétett kép azonnal beindította a találgatásokat a követők körében.