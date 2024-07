Lagzi Lajcsi 2022 decemberében kapta meg az ítéletét a víz-, gáz- és áramlopási ügyében, amiben 3 és fél év börtönbüntetésre ítélték. Végül összesen egy évet és két hónapot töltött a rácsok mögött, ám most vége a bezártságnak! Ugyanis ahogy arról már korábban beszámoltunk július 2-án kiengedték, így a legforróbb nyári hónapot már biztos nem a hűvösön tölti.

Kiszabadult a börtönből Lagzi Lajcsi

Forrás: Mediaworks

Mire számíthat Lagzi Lajcsi

A Bors.hu megkérdezte Lénárt Éva sikeres jósnőt, aki a Dancing with the stars korábbi évadának győztesét is sikeresen megjósolta, hogy mire számíthat Galambos Lajos? Milyen lesz a jövője ? A jövőlátó szerint Lajcsi bizakodó jövő elé néz. Nem tűnnek el nyomtalanul ugyan a múlt sérülései, de sikerekben sem szűkölködik jövője.

Sokat kell küzdenie majd azért, hogy újra az emberek szeressék, tiszteljék, bár van egy réteg a rajongótábora, aki hisz benne, hogy nincs vége a zenélésnek.

A jósnő szerint Lajcsi egészsége is javulásnak indul, ami fontos, hiszen nem könnyű a helyzet. A zenész az úgynevezett COPD betegséggel, más néven tüdőtágulattal küzd, ami gyógyíthatatlan. Lajcsi már bevonulása előtt is emiatt kérvényezte, hogy házi őrizetben tölthesse le a teljes büntetést, mert ügyvédeivel úgy gondolták, nem lehetséges a börtönbeli körülmények között ápolni őt.