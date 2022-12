Számtalan hír jelent meg az utóbbi fél évben az RTL Klub alkoholproblémával küzdő sztárjáról. A Bors is rendszeresen beszámolt az épp aktuális botrányairól, például arról az augusztusi konfliktusról is, amit a gyermeke édesanyja hozott nyilvánosságra: gyermekbántalmazás miatt tettek feljelentést a színész ellen, aki – a feleség szerint részegen – megverte az akkor 8 éves kisfiukat.

Molnár Gusztáv tagadta a vádakat és még azt sem ismerte el, hogy többet néz a pohár fenekére, mint kellene. Ősszel azonban nem tagadott tovább, több interjúban is elismerte, hogy alkoholproblémákkal küzd, sőt azt is megígérte, hogy elmegy elvonóra, írta meg a ripost.hu. Gusztáv több rehabilitációs intézetet is megjárt azóta, de sajnos eredménytelenül, eddig két kezelést hagyott ott..

A színész a második feleségével, Viviennel is kibékíthetetlen ellentétbe került mára, holott a fiatal nő a botrányok elején még teljes vállszélességgel kiállt a szerelme mellett. Gusztáv azonban őt is többször megbántotta, aztán a szakításuk után még zaklatta is. A színészről ezek után csakis szomorú hírek jelentek meg, novemberben például egy vonatállomáson leesett egy szerelvényről és kórházba került, majd rendőrségi körözést is kiadtak ellene, rágalmazás miatt.