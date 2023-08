Várakozással tekintettem az elé, hogy a vb vajon kilenc napon keresztül fenn tudja-e tartani a szurkolók érdeklődését, de kellemesen csalódtam. A délelőtti versenyeken is megvolt a fél ház, az esti programokon pedig végig tele volt a Nemzeti Atlétikai Központ. Bebizonyosodott, hogy a magyar embereket érdekli az atlétika, a szakértő közönség pedig fantasztikus hangulatot teremtett. Annak is örülök, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség a lehető legnagyobb számú magyar sportolót nevezte a vb-re. Akiknek lehetett, meg kellett adni az esélyt az indulásra, hiszen ezeknek az atlétáknak ez életük versenye volt, többük lehet, hogy soha többé nem vehet részt világbajnokságon. A remélt érmet is megszereztük Halász Bence kalapácsvetésben elért harmadik helyével, így én összességében sikeresnek ítélem meg a vb-t