– Kemény és tisztes helytállásban bízom egy olyan inspiráló közeg előtt, amit ez a stadion nyújtani tud. Úgy vélem, ha versenyzőink egyéni csúcs közelébe jutnak, az már óriási teljesítmény lesz. Már az is szép eredmény, hogy saját jogon kvalifikáltak a vb-re, ami óriási dolog az egyesületünk részére is. A legmerészebb álmainkban gondoltuk tavaly, illetve az idei év elején, amikor megkezdtük a felkészülést, hogy három versenyzőnk is részt vehet a világbajnokságon, de keményen megdolgoztak érte.

Köszönjük a Magyar Atlétikai Szövetség támogatását, valamint a TSC teljes szakmai stábjának a munkáját. Ahogyan Balázs is említette, távolugrásban az egyéni rekord megdöntése nehéz lesz Dia számára, hiszen az időjárási viszonyok befolyásolhatják az eredményeket. Janka jó állapotban van, benne van a lábában az igazán nagya eredmény 400 gáton. Az 56 másodpercen belüli idő eddig azon csúszott el, hogy nagyon erősen kezdett az első 5-6 gáton. Remélhetőleg optimalizálódik a futása és a kezdeti lendülete táv végéig kitart.

A 4x400 mix váltó már az első napon futni fog, a tervek szerint Zoltán lesz a harmadik, Janka pedig a befutó. Őket esélyesnek tartom akár a döntőbe jutásra is. Az, hogy Zoli 200 méteren is indulhat, nagy megbecsülése a versenyzőnek. Ebben a közegben egy hatalmas egyéni csúcs nagyon szép eredmény lenne tőle. Janka és Zoli a női és férfi váltóknak is tagja lesz. Természetesen ott is bízom a sikeres szereplésben, de kevesebb esélyt látok a döntőbe jutásra, mint a mixben – latolgatta az esélyeket Reichnach Ferenc.