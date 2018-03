Négy kistemplomot újítanak fel a megyében

Összességében mintegy hatvanmillió forint, úgynevezett kiegészítő támogatást nyújt a kormány négy kistemplom felújításához.

A döntést Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője társaságában jelentette be – stílszerűen – a baji Assisi Szent Ferenc templom tövében.

A baji templomban, amely külsejében már teljesen megújult, most a belső korszerűsítés is megkezdődhet. A tatai Szent Imre-templomban, köznapi nevén kapucinus templomban a világítást modernizálják. Az igencsak megviselt Tatabánya-kertvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet templom egy nagyobb renoválás elé néz, és az agostyáni római katolikus templomra is felújítás vár.

Harrach Péter a keresztény kultúra „védelmében” azt hangsúlyozta, hogy a keresztény tradíciókat Európa nem minden pontján veszik kellően komolyan. Most úgy tűnik, hogy Közép-Európa jelentheti a reményt, amely híven megőrzi ezeket a hagyományokat.

