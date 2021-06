Idei szakácskönyvünket olvasóinkkal szerkesztjük

Már rengeteg recept érkezett a Mediaworks megyei napilapjainak olvasóitól az ősszel megjelenő új szakácskönyvbe, de még mindig várjuk a család kedvenc ételeinek leírását. Ha szeretné, hogy az Ön receptje is bekerüljön a kötetbe, küldje mihamarabb.

Mákos nudlit készített a 86 éves Barna Jánosné, amikor felkerestük. Eddig már több mint tíz receptet küldött be. Másoktól is érkeznek a receptek, amikhez kérjük, mellékeljék portréfotójukat is.

Barna Jánosné elmondta, a nudli egyszerűen elkészíthető, finom étel, egykoron mézzel és cukorral egyaránt édesítettük.

– A mákot a tanya körül, a veteményesben ter­mesztettük. Rengeteg akácfa virágzott, amiket kedveltek a méhecskék. Nekik köszönhetően méz is mindig rendelkezésre állt a nudlihoz – hangsúlyozta Erzsike.

Kiemelte, ez egy krumplis tészta, ami hasonlít a gombóchoz. A főzést pedig nagyapjától tanulta, aki gulyásként dolgozott. Így nem csoda, hogy a gulyáslevest kiválóan készítette, amit ő is elsajátított. Ma is az a legfontosabb, hogy a hagyományokat őrizzék meg az utódok, egyúttal használják az új trendeket, technológiai eljárásokat.

Markos Mária ebédet főzött, amikor felkerestük. Zöldborsófőzeléket készített és mellette pácolt pulykát sütött roppanós zöldségekkel, a tetején tojással, sajttal és tejföllel. Olvasónk a legszűkebb élbolyban szerepel a beküldött, több mint 20 receptjével.

– Örülök, hogy idén is megjelenik a szakácskönyv – emelte ki. – Miként az előzőekben, úgy biztosan ebben a kiadványban is mindenki talál majd több olyan receptet, ami felkelti az érdeklődését, és elkészíti ennek alapján az ételt. Én is sokszor megteszem, tanulok a többiektől.

Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora elmondta: több olvasó a séfekkel készítheti el majd finomságát a szakácskönyv konyháján. A többi ételt is lefőzik, a süteményeket megsütik a mesterek. Aki az albumban megjelentek szerint alkotja meg ételét, azt kell kapnia, amit a recept ígér, a színes fotó mutat.